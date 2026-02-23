Городовой / Полезное / Не на выброс, а на пользу: лежачий способ укоренения пеларгонии – кривые обрезки превращаем в пышный куст
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
95 копеек довели петербуржца до суда: иск на 15 тысяч за «призрачный» счёт Город
Как живет поселок, где проходила государственная граница между СССР и Финляндией – история населённого пункта Полезное
РЖД снижает цены: Ласточка и Аврора дешевле до конца апреля Город
Город, в котором нет светофоров - аварий от этого больше не становится: курорт популярен у российских туристов Полезное
Не перец, а трудоголик какой-то: вяжет плоды как заведенный и в жару, и в холода – урожай выдает тазами даже на Севере Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Не на выброс, а на пользу: лежачий способ укоренения пеларгонии – кривые обрезки превращаем в пышный куст

Опубликовано: 23 февраля 2026 14:43
 Проверено редакцией
Не на выброс, а на пользу: лежачий способ укоренения пеларгонии – кривые обрезки превращаем в пышный куст
Не на выброс, а на пользу: лежачий способ укоренения пеларгонии – кривые обрезки превращаем в пышный куст
Legion-Media
Как укоренить черенки, оставшиеся после весенней обрезки комнатных цветов

Обычно пеларгонию размножают вертикальными черенками, но есть и другой способ. Автор канала «Маленький сад на краю Вселенной» поделилась оригинальной техникой — лежачим укоренением, когда черенки не втыкают в землю, а укладывают горизонтально.

Главное преимущество способа — в дело идут практически любые обрезки, которые обычно отправляются в мусор: кривые, косые, одревесневшие части веток. Укореняются не все, но благодаря большому количеству исходного материала на выходе получается приличный объём новых растений. К тому же из одной «палочки» вырастает сразу пышный кустик — пробуждается несколько почек одновременно.

Как укоренить пеларгонию лежачим способом

После весенней обрезки с веток удаляют все листья. Черенки режут по 7–12 см, дают подсохнуть на воздухе, можно присыпать золой. Важно убрать с веточек всё шелушащееся, что может загнить в земле.

В качестве субстрата автор советует использовать не садовую землю, а почвобрикет или перлит. Черенки укладывают горизонтально, слегка вдавливая в субстрат на глубину 1–1,5 см, присыпают и накрывают плёнкой. Поливают по мере необходимости — по краю тары, чтобы влага испарялась и поднималась вверх. Удобно использовать прозрачные контейнеры: сразу видно, когда появятся корни.

Через 2–3 недели на черенках пробуждаются почки и начинают расти корни. Чем больше обрезков, тем больше побегов — куст растет пышным сразу. Когда корни хорошо разовьются, молодые растения осторожно выкапывают и рассаживают по отдельным горшкам, сохраняя горизонтальное положение.

Почему метод может не сработать

Лежачее укоренение не получится, если срезы сделаны тупым инструментом — зажеванный край быстро загнивает, и черенок поражает чёрная ножка. Также важно соблюдать баланс влажности: субстрат не должен быть ни слишком мокрым, ни пересушенным.

Ранее Городовой рассказал, как "уговорить" цвести денежное дерево.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью