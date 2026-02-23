Не на выброс, а на пользу: лежачий способ укоренения пеларгонии – кривые обрезки превращаем в пышный куст

Обычно пеларгонию размножают вертикальными черенками, но есть и другой способ. Автор канала «Маленький сад на краю Вселенной» поделилась оригинальной техникой — лежачим укоренением, когда черенки не втыкают в землю, а укладывают горизонтально.
Главное преимущество способа — в дело идут практически любые обрезки, которые обычно отправляются в мусор: кривые, косые, одревесневшие части веток. Укореняются не все, но благодаря большому количеству исходного материала на выходе получается приличный объём новых растений. К тому же из одной «палочки» вырастает сразу пышный кустик — пробуждается несколько почек одновременно.
Как укоренить пеларгонию лежачим способом
После весенней обрезки с веток удаляют все листья. Черенки режут по 7–12 см, дают подсохнуть на воздухе, можно присыпать золой. Важно убрать с веточек всё шелушащееся, что может загнить в земле.
В качестве субстрата автор советует использовать не садовую землю, а почвобрикет или перлит. Черенки укладывают горизонтально, слегка вдавливая в субстрат на глубину 1–1,5 см, присыпают и накрывают плёнкой. Поливают по мере необходимости — по краю тары, чтобы влага испарялась и поднималась вверх. Удобно использовать прозрачные контейнеры: сразу видно, когда появятся корни.
Через 2–3 недели на черенках пробуждаются почки и начинают расти корни. Чем больше обрезков, тем больше побегов — куст растет пышным сразу. Когда корни хорошо разовьются, молодые растения осторожно выкапывают и рассаживают по отдельным горшкам, сохраняя горизонтальное положение.
Почему метод может не сработать
Лежачее укоренение не получится, если срезы сделаны тупым инструментом — зажеванный край быстро загнивает, и черенок поражает чёрная ножка. Также важно соблюдать баланс влажности: субстрат не должен быть ни слишком мокрым, ни пересушенным.
