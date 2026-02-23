Городовой / Город / Петербург заговорил по-фински: курсы в топе поиска
Петербург заговорил по-фински: курсы в топе поиска

Опубликовано: 23 февраля 2026 16:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov
Обучение языку для поездок стали искать на 23% чаще.

В Санкт-Петербурге нынешней зимой увеличился интерес к образовательным услугам, в первую очередь к курсам финского языка. Об этом заявили аналитики «Авито».

Жители города стали чаще инвестировать в самообразование. Спрос на раздел «Обучение, курсы» в декабре значительно превысил ноябрьский уровень.

Особенно выделяются языковые курсы. Интерес к финскому языку для профессиональных целей подскочил на 40%.

Не меньший ажиотаж вызвал финский для туризма. Запросы на изучение языка перед поездками выросли на 23%.

Растет и потребность в репетиторстве. Перед зимней сессией школьники со студентами активнее ищут помощь: спрос на услуги по лабораторным работам поднялся на 15%.

Автор:
Юлия Аликова
