Не еда, а яд для питомца: эти продукты опасно давать кошкам - есть на столе у каждого человека

Любой владелец кошки не способен устоять, когда питомец начинает просить еду со стола. Но некоторые продукты могут быть не только опасны, но и смертельны для животного. Их точно не должно быть в рационе любой породы кошек.
Чеснок и лук
«Лук и чеснок содержат тиосульфиты — особые соединения, которые могут разрушать эритроциты в крови и вызвать анемию. Клетки начинают задыхаться, а организм — работать хуже. Это опасно для жизни питомца», - сообщает Мила Морозова на сайте «Т-Ж».
Лук и чеснок запрещены не только в сыром, но и вареном, запеченном виде. Под запретом колбасы, сосиски, котлеты, тефтели, пельмени и другие продукты, которые могут содержать эти ингредиенты.
Шоколад
Для кошек токсичен кофеин и теобромин, которые содержатся в любом шоколаде. Продукт способен привести к проблемам с сердцем.
Виноград и изюм
Любой виноград приводит к проблемам с почками. Опасность представляют не только плоды, но и листья, стебли винограда. Запрет должен распространяться также на изюм.
Сырое тесто
Сырое тесто начинает бродить в желудке, что приводит к выделению этанола и отравлению питомца. Также продукт способен расширять желудок, повреждать сосуды. Опасен даже небольшой кусочек теста.
Советы автора:
«В рационе кошки не должны присутствовать продукты со стола человека. Лучше отдать предпочтение специализированным кормам или натуральному рациону (мясу)».
«Важно обеспечить животному воду в свободном доступе. Миска должна находиться отдельно от еды. Лучше всего заменять воду ежедневно, что позволит увеличить количество ее потребления».
Ранее портал «Городовой» рассказал, с какими недостатками получится столкнуться при покупке мейн-куна.