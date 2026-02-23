Городовой / Полезное / Не еда, а яд для питомца: эти продукты опасно давать кошкам - есть на столе у каждого человека
Не еда, а яд для питомца: эти продукты опасно давать кошкам - есть на столе у каждого человека

Какие продукты способны принести вред питомцу

Любой владелец кошки не способен устоять, когда питомец начинает просить еду со стола. Но некоторые продукты могут быть не только опасны, но и смертельны для животного. Их точно не должно быть в рационе любой породы кошек.

Чеснок и лук

«Лук и чеснок содержат тиосульфиты — особые соединения, которые могут разрушать эритроциты в крови и вызвать анемию. Клетки начинают задыхаться, а организм — работать хуже. Это опасно для жизни питомца», - сообщает Мила Морозова на сайте «Т-Ж».

Лук и чеснок запрещены не только в сыром, но и вареном, запеченном виде. Под запретом колбасы, сосиски, котлеты, тефтели, пельмени и другие продукты, которые могут содержать эти ингредиенты.

Шоколад

Для кошек токсичен кофеин и теобромин, которые содержатся в любом шоколаде. Продукт способен привести к проблемам с сердцем.

Виноград и изюм

Любой виноград приводит к проблемам с почками. Опасность представляют не только плоды, но и листья, стебли винограда. Запрет должен распространяться также на изюм.

Сырое тесто

Сырое тесто начинает бродить в желудке, что приводит к выделению этанола и отравлению питомца. Также продукт способен расширять желудок, повреждать сосуды. Опасен даже небольшой кусочек теста.

Советы автора:

«В рационе кошки не должны присутствовать продукты со стола человека. Лучше отдать предпочтение специализированным кормам или натуральному рациону (мясу)».

«Важно обеспечить животному воду в свободном доступе. Миска должна находиться отдельно от еды. Лучше всего заменять воду ежедневно, что позволит увеличить количество ее потребления».

Ранее портал «Городовой» рассказал, с какими недостатками получится столкнуться при покупке мейн-куна.

Полина Аксенова
