Без лезвия и пемзы: мастер рассказала, как ухаживать за пяточками в домашних условиях - результат как после элитного салона

Система ухода, которая реально работает

Весна — время, когда мы наконец снимаем теплые сапоги и понимаем: за зиму ноги превратились в терку. Сухая, огрубевшая кожа, трещинки, ощущение наждачки. Кажется, что спасти ситуацию может только салон. Но это дорого, далеко и вечно некогда. А потом мастер педикюра объяснила простую истину: домашний уход дает тот же эффект, если подходить к нему системно. Не героически раз в месяц, а по чуть-чуть каждый день.

Никаких подвигов. Всего пять минут вечером. Пять минут — и через пару недель кожа скажет вам спасибо, передает "Новый очаг". Это работает лучше, чем разовые марафоны с пилками и ванночками.

Шаг первый. Моем правильно

Обычное мыло — враг сухих пяток. Оно смывает защитный слой и сушит. Для ног нужна деликатность: мицеллярная вода для чувствительной кожи, мягкий лосьон или специальное средство для ног. Оно очистит, но не обезводит.

Шаг второй. Отшелушиваем

Пару раз в неделю — мягкий скраб или отшелушивающие носочки. Никаких жестких щеток до красноты. Главная цель — убрать только то, что уже отслоилось, а не содрать кожу до мяса.

Шаг третий. Увлажняем

Каждый вечер после душа — плотный крем для ног. Обычный лосьон для тела не пройдет. Ищите в составе мочевину (она же карбамид), пантенол, масла ши, оливы или кокоса. Эти компоненты реально смягчают и заживляют.

Раз в неделю — усиленный режим

К ежедневным ритуалам добавляем еще процедуры. Сначала — теплая ванночка. Минут десять, не горячая, а именно теплая. Потом скраб: мягко массируем пятки круговыми движениями. Не давим, не трем до изнеможения.

После скраба берем педикюрную пилочку. Не пемзу, а пилочку — лучше стеклянную или с мелким напылением. И важное правило: водим пилочкой только в одну сторону. Никаких движений туда-сюда, как наждаком. Так мы аккуратно убираем ороговевшее, не травмируя живое.

Чего делать нельзя

Никогда не срезайте кожу бритвой или лезвием. Это верный способ порезаться, занести инфекцию и получить долго заживающую рану. Не парьте ноги в кипятке — это сушит. Не трите пятки до красноты в надежде на быстрый результат. Кожа не становится грубой за один день, и за один день ее не сделать идеальной.

Результат

Красивые пятки — не привилегия салонов, а привычка. Пять минут вечером, хороший крем, аккуратное отшелушивание раз в неделю. Через месяц вы будете смотреть на свои ноги и удивляться: неужели это те самые пятки, которые пугали вас весной?

