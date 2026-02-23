Не цветы и не сертификат: вот что подарить любимой на 8 марта – будет в восторге и осыпет поцелуями

5 интересных идей для подарка девушке или жене на 8 марта

Перед каждым женским праздником тысячи мужчин по всей стране ломают голову над тем, что подарить своей любимой. Подготовили подборку топ-5 самых полезных и интересных подарков на 8 марта, которые обязательно оценят по достоинству.

Утяжеленное одеяло

Это настоящая терапия сенсорного давления: утяжеленное одеяло создает эффект объятий, что успокаивает и расслабляет – и при этом не давит. Обеспечивается такой эффект благодаря наполнителю из стеклянных гранул. Теплое, мягкое и гипоаллергенное – ваша подруга по-настоящему оценит такую заботу о себе.

Аэрогриль

Идеальный подарок для занятых женщин, которые любят вкусную, здоровую пищу – и при этом хотят максимально сократить время на готовку. Аэрогриль успешно заменит собой мультиварку, пароварку, фритюрницу и другие кухонные гаджеты. Супы, вторые блюда, десерты и выпечки – с ним можно приготовить любое блюдо в два раза быстрее.

Шелковая пижама

Это отличная одежда для ночного и дневного сна, особенно для женщин с чувствительной кожей. Вещи из шелка регулируют температуру тела во время сна, отводя лишнюю влагу и помогая ему дышать. Летом в жару благодаря шелку исключается перегрев организма.

Стайлер

Необязательно брать кредит на распиаренный Dyson. Есть и более бюджетные варианты, которые ничем не уступают по функциональности и заменяют собой утюжок, плойку, брашинг и фен. У современных стайлеров есть разные режимы скорости и температуры, а также кейс для удобного хранения. Это подходящий подарок для женщин и с длинными локонами, и с короткой стрижкой.

Умная колонка с голосовым помощником

Находка для женщин, которые ценят свое время и стремятся максимально оптимизировать домашние дела. Включить музыку, выслушать прогноз погоды, запланировать напоминание о важном событии, узнать последние новости, поставить будильник, включить свет, запустить посудомойку – все это умная колонка сделает сама, а пользователю достаточно произнести команду голосом.

