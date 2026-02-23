Как не попасться на удочку: секреты выбора натурального молока

Эксперты подсказали россиянам, как грамотно выбирать молочные продукты. Часто потребители верят ярким этикеткам с обещаниями натуральности и простоты состава, но в итоге разочаровываются.
Рекомендуется настороженно относиться к надписям вроде «натуральный», «органик» или «без добавок» — они не всегда гарантируют качество.
Белорусские бренды выделяются естественным составом благодаря строгому надзору, сообщает 78.ru.
"Контроль качества начинается, конечно же, с сырья на ферме. На всех фермах у нас сейчас оборудованы лаборатории. Только после проверки всех показателей нашей лаборатории молоко поступает на производство.
И здесь уже идёт контроль по ходу технологического процесса", — поясняет Наталья Колядич, руководитель отдела качества ОАО «Минский молочный завод №1».
Главное условие сохранности — непрерывная холодовая цепочка при температуре 2–6°C для большинства товаров. По данным Milknews, до 10% скоропортящихся продуктов теряется в поставках из-за нарушений на этапе распространения.
В крупных сетях вроде X5 Group и «Магнит» требования жестче: обязательно соблюдают принцип FIFO (первым пришел — первым ушел).
Свежесть зависит от всех звеньев цепочки; постоянный мониторинг на каждом этапе позволяет продукту сохранить пользу до прилавка.