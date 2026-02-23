Городовой / Вопросы о Петербурге / Кто может бесплатно посетить Спаса на Крови в Санкт-Петербурге?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
95 копеек довели петербуржца до суда: иск на 15 тысяч за «призрачный» счёт Город
Как живет поселок, где проходила государственная граница между СССР и Финляндией – история населённого пункта Полезное
РЖД снижает цены: Ласточка и Аврора дешевле до конца апреля Город
Город, в котором нет светофоров - аварий от этого больше не становится: курорт популярен у российских туристов Полезное
Не перец, а трудоголик какой-то: вяжет плоды как заведенный и в жару, и в холода – урожай выдает тазами даже на Севере Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Кто может бесплатно посетить Спаса на Крови в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 23 февраля 2026 16:25
 Проверено редакцией
храм, спас на крови
Кто может бесплатно посетить Спаса на Крови в Санкт-Петербурге?
Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Некоторые категории граждан могут посетить Спаса на Крови в Санкт-Петербурге бесплатно при предъявлении соответствующих документов.

Спас на Крови в Санкт-Петербурге — это не просто храм, а музей-памятник, где история переплетается с архитектурой. Для посещения требуется покупка билета, но есть категории граждан, которые могут попасть внутрь бесплатно.

Кто может посетить бесплатно?

Бесплатно в Спас на Крови могут пройти:

  • дети до 7 лет;
  • Герои СССР и РФ;
  • члены многодетных семей России и Беларуси;
  • инвалиды I и II групп с сопровождающим лицом;
  • участники богослужений.

Каждый третий четверг месяца бесплатно могут посетить музей несовершеннолетние школьники и другие учащиеся (студенты, аспиранты, адъюнкты, ординаторы, ассистенты-стажёры образовательных учреждений России и Беларуси).

Важно:

  • Льготы действуют только в основное время работы музея (с 10:00 до 18:00), они не распространяются на вечернее посещение (с 18:00 до 21:30).
  • Для получения льготы необходимо предъявить оригинал документа, подтверждающего право на неё.
  • Билеты по льготной цене нельзя забронировать онлайн — их приобретают в день посещения в кассах.

Режим работы

Музей работает с 10:00 до 18:00 ежедневно, кроме среды. Во время школьных каникул (кроме летних) и в дни государственных праздников (кроме 1 января) музей работает без выходных. С 1 мая до конца сентября музей открыт и вечером, с 18:00 до 21:30, но без экскурсионного обслуживания.

Адрес: набережная канала Грибоедова, 2а. Ближайшая станция метро — «Невский проспект».

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью