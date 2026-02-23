Кто может бесплатно посетить Спаса на Крови в Санкт-Петербурге?

Спас на Крови в Санкт-Петербурге — это не просто храм, а музей-памятник, где история переплетается с архитектурой. Для посещения требуется покупка билета, но есть категории граждан, которые могут попасть внутрь бесплатно.
Кто может посетить бесплатно?
Бесплатно в Спас на Крови могут пройти:
- дети до 7 лет;
- Герои СССР и РФ;
- члены многодетных семей России и Беларуси;
- инвалиды I и II групп с сопровождающим лицом;
- участники богослужений.
Каждый третий четверг месяца бесплатно могут посетить музей несовершеннолетние школьники и другие учащиеся (студенты, аспиранты, адъюнкты, ординаторы, ассистенты-стажёры образовательных учреждений России и Беларуси).
Важно:
- Льготы действуют только в основное время работы музея (с 10:00 до 18:00), они не распространяются на вечернее посещение (с 18:00 до 21:30).
- Для получения льготы необходимо предъявить оригинал документа, подтверждающего право на неё.
- Билеты по льготной цене нельзя забронировать онлайн — их приобретают в день посещения в кассах.
Режим работы
Музей работает с 10:00 до 18:00 ежедневно, кроме среды. Во время школьных каникул (кроме летних) и в дни государственных праздников (кроме 1 января) музей работает без выходных. С 1 мая до конца сентября музей открыт и вечером, с 18:00 до 21:30, но без экскурсионного обслуживания.
Адрес: набережная канала Грибоедова, 2а. Ближайшая станция метро — «Невский проспект».