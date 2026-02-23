Городовой / Город / Петербургский дворник спас ребенка и получил премию от Симоньян
Петербургский дворник спас ребенка и получил премию от Симоньян

Опубликовано: 23 февраля 2026 16:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Инцидент произошел в доме на Петрозаводской улице.

Дворник Хайрулло Ибадуллаев из Санкт-Петербурга, поймавший семилетнего мальчика, выпавшего из окна, получит четвертую премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом объявила Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

Она написала: «Четвертую премию имени Тиграна получит дворник из Петербурга Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна семилетнего ребенка. В ближайшее время мои помощники свяжутся с ним, чтобы вручить от нас с Тиграном миллион рублей».

Инцидент случился в доме на Петрозаводской улице: мальчик вывалился с седьмого этажа, но дворник, оказавшийся рядом, успел его поймать.

В интервью «КП-Петербург» Ибадуллаев рассказал, что увидел открытое окно с ребенком на подоконнике, закричал ему залезть внутрь, но никто не отреагировал.

Ребенок начал вылезать, и дворник подошел ближе на случай падения. Когда мальчик сорвался вниз головой, Хайрулло поймал его, смягчил удар и отнес в подъезд, где тот пришел в себя. Соседи вызвали скорую, так как родители не появились.

Премию имени режиссера Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила в феврале 2026 года для награждения «хороших и правильных людей».

Автор:
Юлия Аликова
