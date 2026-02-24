Городовой / Город / Узбекистанец поймал ребёнка в Петербурге и получил награду на родине
Узбекистанец поймал ребёнка в Петербурге и получил награду на родине

Опубликовано: 24 февраля 2026 08:30
 Проверено редакцией
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом наградил соотечественника.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом присудил медаль "Жасорат" (Мужество) соотечественнику Хайрулло Ибадуллаеву, который спас ребенка, выпавшего из окна в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Накануне экстренные службы Санкт-Петербурга сообщили РИА Новости, что дворник поймал шестилетнего мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа, и смягчил его падение собственным телом.

Мать ребенка находилась дома в другой комнате, а на окнах отсутствовали защитные блокираторы. Позже агентство миграции Узбекистана подтвердило, что спаситель — гражданин республики Хайрулло Ибадуллаев.

Как написал Асадов в своем телеграм-канале, Указом президента Узбекистана за проявленное мужество и самоотверженность в сложной ситуации в Санкт-Петербурге при спасении малолетнего ребенка соотечественник Ибадуллаев Хайрулло Сайдуллаевич награжден медалью "Жасорат".

По его словам, Ибадуллаев подверг риску свою жизнь и здоровье, ярко показав отвагу и героизм, присущие узбекскому народу.

Автор:
Юлия Аликова
