Узбекистанец поймал ребёнка в Петербурге и получил награду на родине

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом присудил медаль "Жасорат" (Мужество) соотечественнику Хайрулло Ибадуллаеву, который спас ребенка, выпавшего из окна в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Накануне экстренные службы Санкт-Петербурга сообщили РИА Новости, что дворник поймал шестилетнего мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа, и смягчил его падение собственным телом.
Мать ребенка находилась дома в другой комнате, а на окнах отсутствовали защитные блокираторы. Позже агентство миграции Узбекистана подтвердило, что спаситель — гражданин республики Хайрулло Ибадуллаев.
Как написал Асадов в своем телеграм-канале, Указом президента Узбекистана за проявленное мужество и самоотверженность в сложной ситуации в Санкт-Петербурге при спасении малолетнего ребенка соотечественник Ибадуллаев Хайрулло Сайдуллаевич награжден медалью "Жасорат".
По его словам, Ибадуллаев подверг риску свою жизнь и здоровье, ярко показав отвагу и героизм, присущие узбекскому народу.