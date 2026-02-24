Городовой / Город / Зарплаты россиян взлетели: Петербург и Чукотка в лидерах
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Просто жарю овсянку на сковороде – и через 10 минут вкуснятина к чаю готова: быстро, просто и вкусно Полезное
95 копеек довели петербуржца до суда: иск на 15 тысяч за «призрачный» счёт Город
Как живет поселок, где проходила государственная граница между СССР и Финляндией – история населённого пункта Полезное
РЖД снижает цены: Ласточка и Аврора дешевле до конца апреля Город
Город, в котором нет светофоров - аварий от этого больше не становится: курорт популярен у российских туристов Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Зарплаты россиян взлетели: Петербург и Чукотка в лидерах

Опубликовано: 24 февраля 2026 09:30
 Проверено редакцией
Зарплаты россиян взлетели: Петербург и Чукотка в лидерах
Зарплаты россиян взлетели: Петербург и Чукотка в лидерах
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
В среднем на 10 тысяч рублей повысились средние зарплаты за год.

По данным ЕМИСС, средняя зарплата в России за год увеличилась более чем на 10 тысяч рублей, информирует ТАСС.

Санкт-Петербург вошел в число регионов, где средние зарплаты превышают 100 тысяч рублей.

Согласно ЕМИСС, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в экономике РФ в ноябре 2025 года составила 98 192 рубля.

Годом ранее, в ноябре 2024-го, этот показатель был на уровне 86 тысяч рублей.

Зарплаты свыше 100 тысяч рублей выплачивают в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области, Ненецком АО, Мурманской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, Амурской и Сахалинской областях, а также в других субъектах.

В Чукотском АО и Магаданской области средние доходы уже превышают 200 тысяч рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью