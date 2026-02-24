Зарплаты россиян взлетели: Петербург и Чукотка в лидерах

По данным ЕМИСС, средняя зарплата в России за год увеличилась более чем на 10 тысяч рублей, информирует ТАСС.
Санкт-Петербург вошел в число регионов, где средние зарплаты превышают 100 тысяч рублей.
Согласно ЕМИСС, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в экономике РФ в ноябре 2025 года составила 98 192 рубля.
Годом ранее, в ноябре 2024-го, этот показатель был на уровне 86 тысяч рублей.
Зарплаты свыше 100 тысяч рублей выплачивают в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области, Ненецком АО, Мурманской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, Амурской и Сахалинской областях, а также в других субъектах.
В Чукотском АО и Магаданской области средние доходы уже превышают 200 тысяч рублей.