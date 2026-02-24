Моя бабушка научила: вещи, которые нужно просить у проводника сразу после посадки - бесплатные услуги РЖД, о которых многие не знают

Что можно попросить у проводника, не потратив ни копейки

Вы когда-нибудь сидели в поезде, мечтали о чашке кипятка, но стеснялись попросить? Или разрядили телефон в ноль, а розетка только в купе проводника? Оказывается, многие пассажиры даже не подозревают, на какой спектр услуг они имеют право по самому обычному билету. Эти мелочи не афишируют, но они реально делают дорогу комфортнее, отмечает канал "Путешествия с фотокамерой".

Купе проводника — ваш сервисный центр

В служебном отсеке есть несколько полезных вещей, и пользоваться ими можно совершенно бесплатно.

Розетка. Если телефон сел, а до станции еще далеко, проводник обязан дать вам зарядиться. Это не одолжение, а его работа.

Микроволновка. Официально она для детского питания, но никто не запретит разогреть домашние котлеты. Просто попросите вежливо.

Холодильник. Если везете скоропортящиеся продукты, можно попросить положить их туда. Правда, место ограничено — торт или арбуз туда вряд ли влезут.

В каждом вагоне есть аптечка: бинт, йод, пластырь, обезболивающее. Это база, но она может выручить. Перед выходом на станции можно попросить щетку для одежды или обуви. Такая услуга тоже предусмотрена правилами.

Вода, посуда и туалетные мелочи

Кипяток в поезде бесплатный и безлимитный. Но есть нюанс: в старых вагонах с титаном лучше набирать только кипяток и остужать самим. Из крана воду пить не стоит — титаны чистят не так часто, как хотелось бы. Если вы пьете свою воду, можно вежливо попросить посуду — скорее всего, не откажут.

В туалете по правилам всегда должны быть мыло и туалетная бумага. Если их нет, не стесняйтесь напомнить проводнику. Это не каприз, а его обязанность.

Игры, ремни и тяжелые чемоданы

Дорога длинная — в вагоне есть набор настольных игр: шахматы, шашки, домино. Скоротать время и познакомиться с попутчиками — отличный вариант.

На верхних полках предусмотрены ремни безопасности. Они помогут удержаться при резком торможении. Мелочь, а полезно.

Если вам трудно занести тяжелый чемодан, проводник обязан помочь. Но помните: проводниками часто работают женщины, а пассажиров много. Злоупотреблять не стоит, но в сложной ситуации обращайтесь смело.

Главный совет

Все эти возможности — не привилегия и не любезность. Они прописаны в правилах перевозок и ГОСТах. Вы за них уже заплатили, покупая билет. Поэтому не стесняйтесь просить: вежливо, но уверенно. И пусть дорога будет в радость.

