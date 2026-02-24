Сколько по времени нужно проехать, чтобы зарядить аккумулятор в мороз: эксперт дал четкий ответ – ошибались многие

Почему иногда даже свежая АКБ может не завести машину в мороз

Бывший сотрудник СТО и автор Дзен-канала "Автоблогер" (18+) объяснил, сколько нужно проехать на автомобиле, чтобы зарядить аккумулятор в морозы. Ведь за последние 100 лет АКБ не поменялись в конструкции. Они как были кислотно-свинцовыми, так и остались. И подход к ним один.

По словам эксперта, любой аккумулятор в теплую погоду чувствует себя хорошо: ведь двигатель заводится легко за счет малой вязкости масла. Да и все химические процессы в АКБ в таких условиях ускоряются, и она быстрее заряжается генератором.

Что происходит с АКБ в морозы

Однако с наступлением морозов масло в двигателе становится более вязким, как и электролит в батарее. Работа АКБ идет менее эффективно, она хуже заряжается и отдает меньше пускового тока. Так, если летом аккумулятор выдает 600 Ампер, то в 25-градусный мороз будет хорошо, если он выдаст 250 Ампер.

Чтобы в мороз АКБ начала нормально принимать заряд, ее нужно хорошо прогреть: не просто двигатель, а именно аккумуляторную батарею. Однако в основном водители прогревают 10-15 минут машину и едут на работу, потом снова оставляют авто на морозе, аккумулятор, так и не зарядившися, снова заводит двигатель. И так повторяется всю зиму.

Последствия недозаряда

В итоге если АКБ постоянно недозаряжается, то она начинает терять свои характеристики. Ускоряется процесс сульфатации пластин. Устранить эти соли может только хорошая зарядка, которую аккумулятор не получает из-за мороза и коротких поездок. Именно поэтому опытные водители зимой аккумулятор заряжают дома, в тепле. Только так можно продлить срок эксплуатации АКБ.

Сколько по времени генератор должен заряжать аккумулятор

Многое зависит от конкретной АКБ и генератора, но в среднем, если на улице "слабый минус", то будет достаточно и 5 минут. Если стоит 10-градусный мороз, то заряд будет восстановлен через 10 минут. Если показатели на термометрах опустились до минус 25 градусов, то понадобится не меньше получаса.

Чтобы компенсировать хронический недозаряд, в морозы нужно хотя бы раз в неделю совершать 1,5-часовую поездку.

