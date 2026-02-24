Городовой / Полезное / Поливайте морковь так – вырастет с локоть и слаще меда: советы опытных дачников
Поливайте морковь так – вырастет с локоть и слаще меда: советы опытных дачников

Опубликовано: 24 февраля 2026 12:15
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как правильно поливать морковь, чтобы она выросла длинной, ровной и вкусной

Даже опытные дачники допускают типичные ошибки при поливе моркови, из-за которых корнеплоды вырастают маленькими и корявыми. О том, как правильно поливать морковь, рассказал автор Дзен-канала «Огородные шпаргалки».

2 главных правила полива

Во-первых, нельзя бездействовать после дождя или полива. Сразу рыхлите междурядья на глубину не меньше 8 см. Почва станет легкой и воздушной, корни насытятся кислородом, и как результат – морковь вырастет крупной и ровной. В противном случае почва затвердеет, и корнеплоды при попытке расти вниз начнут изгибаться.

Во-вторых, морковь нужно поливать редко и обильно. Поливайте ее, когда верхний слой почвы просохнет на 5 см. При этом почва должна промокать примерно на 10 см. В среднем морковь нужно поливать каждую неделю, а точная частота будет зависеть от погодных условий.

Важно: за 2 недели до сбора урожая полив нужно прекратить. А если погода дождливая, прекращайте поливать морковь за 3 недели до ее сбора.

2 подводных камня при выращивании моркови

Но не только от полива зависят размеры и форма корнеплодов. Оказывается, нельзя подкармливать растение азотными удобрениями в середине лета. В противном случае оно будет направлять все силы в рост ботвы, и та действительно вырастет мощной, густой и насыщенно-зеленой. А корнеплоды при этом останутся маленькими, тонкими и кривыми.

Также вина за мелкие корнеплоды лежит и на морковной мухе. Ее личинки вгрызаются в морковь, прогрызают в ней ходы, в результате чего та растет кривой и горькой. Чтобы этого не допустить, практикуйте совместные посадки с луком.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какие сорта баклажанов сейчас на пике популярности.

Татьяна Идулбаева
