Сколько станций в Петербургском метро?

В петербургском метрополитене 75 станций и 5 линий.

По состоянию на 2026 год в петербургском метрополитене 75 станций. Это подземная сеть, которая славится не только функциональностью, но и архитектурным разнообразием, а также рекордной глубиной залегания.

В петербургском метрополитене пять линий:

Кировско‑Выборгская (линия 1, «красная») — старейшая, открыта в 1955 году, включает станции от «Автово» до «Девяткино»;

Московско‑Петроградская (линия 2, «синяя») — соединяет юг и север города, известна станциями закрытого типа («горизонтальными лифтами»), например «Петроградской» и «Московской»;

Невско‑Василеостровская (линия 3, «зелёная») — проходит через Васильевский остров и Невский проспект, включает «Василеостровскую» и «Маяковскую»;

Лахтинско‑Правобережная (линия 4, «оранжевая») — полностью подземная линия с глубокими станциями, соединяет центр с юго‑восточными районами, среди станций — «Достоевская» и «Новочеркасская»;

Фрунзенско‑Приморская (линия 5, «фиолетовая») — открыта в 2008 году, охватывает северо‑западные и юго‑восточные районы; здесь находится самая глубокая станция России — «Адмиралтейская» (86 метров) и уникальная двухъярусная «Спортивная».

Общая длина линий петербургского метро — около 125 км. По пассажиропотоку в Европе оно уступает только Москве, Парижу и Лондону, а в мире занимает 19‑е место.

Интересные факты о петербургском метро

Самое глубокое метро в мире. Средняя глубина залегания станций — около 59 метров. Самая глубокая станция — «Адмиралтейская» — находится на глубине около 86 метров.

Уникальные типы станций. В метро есть станции закрытого типа (горизонтальные лифты), где платформа отгорожена от путей барьером, который открывается только при прибытии поезда.

Архитектурные шедевры. Многие станции — памятники культурного наследия. Например, восемь станций первой линии (от «Автово» до «Площади Восстания»), открытые в 1955 году, признаны таковыми.

Географические рекорды. В петербургском метро расположены самая северная станция в России — «Парнас» и самая западная — «Беговая».

Развитие сети. В конце 2025 года открылись две новые станции — «Юго-Западная» и «Путиловская» (Красносельско-Калининская линия). До 2035 года планируется построить ещё 16 станций.

