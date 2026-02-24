Городовой / Вопросы о Петербурге / Сколько станций в Петербургском метро?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Просто жарю овсянку на сковороде – и через 10 минут вкуснятина к чаю готова: быстро, просто и вкусно Полезное
95 копеек довели петербуржца до суда: иск на 15 тысяч за «призрачный» счёт Город
Как живет поселок, где проходила государственная граница между СССР и Финляндией – история населённого пункта Полезное
РЖД снижает цены: Ласточка и Аврора дешевле до конца апреля Город
Город, в котором нет светофоров - аварий от этого больше не становится: курорт популярен у российских туристов Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Сколько станций в Петербургском метро?

Опубликовано: 24 февраля 2026 13:20
 Проверено редакцией
метро, станция
Сколько станций в Петербургском метро?
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
В петербургском метрополитене 75 станций и 5 линий.

По состоянию на 2026 год в петербургском метрополитене 75 станций. Это подземная сеть, которая славится не только функциональностью, но и архитектурным разнообразием, а также рекордной глубиной залегания.

В петербургском метрополитене пять линий:

  • Кировско‑Выборгская (линия 1, «красная») — старейшая, открыта в 1955 году, включает станции от «Автово» до «Девяткино»;
  • Московско‑Петроградская (линия 2, «синяя») — соединяет юг и север города, известна станциями закрытого типа («горизонтальными лифтами»), например «Петроградской» и «Московской»;
  • Невско‑Василеостровская (линия 3, «зелёная») — проходит через Васильевский остров и Невский проспект, включает «Василеостровскую» и «Маяковскую»;
  • Лахтинско‑Правобережная (линия 4, «оранжевая») — полностью подземная линия с глубокими станциями, соединяет центр с юго‑восточными районами, среди станций — «Достоевская» и «Новочеркасская»;
  • Фрунзенско‑Приморская (линия 5, «фиолетовая») — открыта в 2008 году, охватывает северо‑западные и юго‑восточные районы; здесь находится самая глубокая станция России — «Адмиралтейская» (86 метров) и уникальная двухъярусная «Спортивная».

Общая длина линий петербургского метро — около 125 км. По пассажиропотоку в Европе оно уступает только Москве, Парижу и Лондону, а в мире занимает 19‑е место.

Интересные факты о петербургском метро

Самое глубокое метро в мире. Средняя глубина залегания станций — около 59 метров. Самая глубокая станция — «Адмиралтейская» — находится на глубине около 86 метров.

Уникальные типы станций. В метро есть станции закрытого типа (горизонтальные лифты), где платформа отгорожена от путей барьером, который открывается только при прибытии поезда.

Архитектурные шедевры. Многие станции — памятники культурного наследия. Например, восемь станций первой линии (от «Автово» до «Площади Восстания»), открытые в 1955 году, признаны таковыми.

Географические рекорды. В петербургском метро расположены самая северная станция в России — «Парнас» и самая западная — «Беговая».

Развитие сети. В конце 2025 года открылись две новые станции — «Юго-Западная» и «Путиловская» (Красносельско-Калининская линия). До 2035 года планируется построить ещё 16 станций.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью