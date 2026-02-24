Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Сестрорецка?

Сестрорецк расположен примерно в 38 км от Санкт-Петербурга по дороге. Это небольшой город в Курортном районе, известный своей историей, природными ландшафтами и бальнеологическим курортом. Добраться туда можно разными способами — на электричке, автобусе, машине или такси.
Как добраться от Питера до Сестрорецка?
На электричке
Электрички отправляются с Финляндского вокзала (станция метро «Площадь Ленина»). Первые рейсы уходят около 6:00, последние — ближе к полуночи. Время в пути — около 50–55 минут до станции «Сестрорецк» (конечная, расположена рядом с центром города). Можно сесть и на промежуточных станциях: «Ланская», «Новая деревня», «Старая деревня», «Яхтенная», «Лахта».
На автобусе
Несколько маршрутов из Санкт-Петербурга:
- Автобус №211. Курсирует от станции метро «Чёрная речка» до Зеленогорска, проходит через Сестрорецк. Ходит с 6:00 до 01:00 каждые 20–30 минут.
- Автобус №211Э. Также отправляется от «Чёрной речки», но делает другие остановки в Сестрорецке.
- Автобус №216А. Едет от станции метро «Старая деревня» до Городской больницы в Сестрорецке. Ходит с 6:30 до 22:20 каждые 20–30 минут.
- Маршрутка №827. Отправляется от станции метро «Гражданский проспект», идёт до Каменки через весь город. Работает с 6:00 до 21:00, отправляется каждый час.
Время в пути зависит от загруженности дорог и может составлять от 30 до 60 минут.
На машине
Можно выбрать разные маршруты:
- По Приморскому шоссе. Проходит вдоль берега Финского залива, ведёт прямо в Сестрорецк. Начинается от Приморского проспекта в районе Новой деревни, проходит мимо Лахта-центра, парка Ближние Дубки, через посёлок Лисий Нос.
- Через ЗСД. Поможет избежать пробок и сэкономить время. После съезда с платного участка нужно повернуть на Приморское шоссе.
- Из северных районов Петербурга (Озерки, Парнас, Шувалово) удобно ехать через Белоостров, который соединяется с Приморским направлением.
Время в пути — от 30 до 90 минут в зависимости от трафика и выбранного маршрута.