Метро в заморозке: весной стартует ключевой этап новой линии в Петербурге

Весной строители метро начнут замораживать грунт на площадке будущей шахты № 853. Это нужно для прокладки тоннелей Красносельско-Калининской линии между станциями «Путиловская» и «Каретная». Информацию опубликовал телеграм-канал «Подземник».
Площадка расположена во дворе дома № 15 на улице Черняховского, недалеко от станции «Лиговский проспект». Здесь возведут вентиляционную шахту для обслуживания перегонов «Каретная» – «Лиговский проспект-2».
На данный момент рабочие готовят форшахту и устанавливают трубы для заморозки, говорится в сообщении.
В октябре 2025 года проект успешно прошел государственную экспертизу, что позволило приступить к основным работам. Проходку тоннелей планируют начать через пару месяцев после завершения заморозки грунта.
Финансирование проекта также увеличивается. По словам главы комитета по экономической политике Алексея Зырянова, в этом году на строительство метро выделено 39,1 млрд рублей — в 1,5 раза больше, чем в 2024-м.