Городовой / Город / Метро в заморозке: весной стартует ключевой этап новой линии в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
95 копеек довели петербуржца до суда: иск на 15 тысяч за «призрачный» счёт Город
Как живет поселок, где проходила государственная граница между СССР и Финляндией – история населённого пункта Полезное
РЖД снижает цены: Ласточка и Аврора дешевле до конца апреля Город
Город, в котором нет светофоров - аварий от этого больше не становится: курорт популярен у российских туристов Полезное
Не перец, а трудоголик какой-то: вяжет плоды как заведенный и в жару, и в холода – урожай выдает тазами даже на Севере Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Метро в заморозке: весной стартует ключевой этап новой линии в Петербурге

Опубликовано: 24 февраля 2026 15:30
 Проверено редакцией
Метро в заморозке: весной стартует ключевой этап новой линии в Петербурге
Метро в заморозке: весной стартует ключевой этап новой линии в Петербурге
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В октябре 2025 года проект прошел госэкспертизу.

Весной строители метро начнут замораживать грунт на площадке будущей шахты № 853. Это нужно для прокладки тоннелей Красносельско-Калининской линии между станциями «Путиловская» и «Каретная». Информацию опубликовал телеграм-канал «Подземник».

Площадка расположена во дворе дома № 15 на улице Черняховского, недалеко от станции «Лиговский проспект». Здесь возведут вентиляционную шахту для обслуживания перегонов «Каретная» – «Лиговский проспект-2».

На данный момент рабочие готовят форшахту и устанавливают трубы для заморозки, говорится в сообщении.

В октябре 2025 года проект успешно прошел государственную экспертизу, что позволило приступить к основным работам. Проходку тоннелей планируют начать через пару месяцев после завершения заморозки грунта.

Финансирование проекта также увеличивается. По словам главы комитета по экономической политике Алексея Зырянова, в этом году на строительство метро выделено 39,1 млрд рублей — в 1,5 раза больше, чем в 2024-м.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью