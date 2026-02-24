Какие институты в Санкт-Петербурге предлагают обучение по юриспруденции?

В Санкт‑Петербурге программы по юриспруденции предлагают различные вузы, славящиеся богатой историей, высококвалифицированными преподавателями и тесными связями с профессиональным юридическим сообществом.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

Юридический факультет СПбГУ — старейшая юридическая школа России. Идея его создания принадлежит Петру I: 28 января (8 февраля) 1724 года император учредил Академию наук и университет, где планировалось преподавать право. В 1819 году университет был возрождён по указу Александра I, и уже в первом наборе 13 из 24 студентов выбрали юриспруденцию.

Сегодня факультет реализует многоступенчатую систему обучения: бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. Студенты получают комплексные знания по всем отраслям права, а также смежным дисциплинам — экономике, политологии, социологии, истории. Есть программа бакалавриата для лиц с высшим образованием.

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал Университета прокуратуры РФ)

Институт был создан в 1947 году как одногодичные юридические курсы подготовки прокурорских работников. В 1965 году преобразован в Институт усовершенствования следственных работников, а в 2018 году — в филиал Университета прокуратуры РФ.

Обучение ведётся на трёх факультетах. Институт ориентирован на подготовку специалистов для органов прокуратуры. Выпускники занимают должности в центральном аппарате Генеральной прокуратуры РФ, региональных прокуратурах и на районном уровне.

Санкт-Петербургская академия Следственного комитета РФ

Академия основана в мае 2016 года. Идея её создания была поддержана лично Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Готовит специалистов по направлению «Правовое обеспечение национальной безопасности».

Другие вузы

Санкт-Петербургский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). Предлагает программы по правовому обеспечению национальной безопасности и судебной и прокурорской деятельности.

Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел РФ. Готовит юристов для работы в системе МВД.

