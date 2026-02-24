Городовой / Учеба / Какие институты в Санкт-Петербурге предлагают обучение по юриспруденции?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
95 копеек довели петербуржца до суда: иск на 15 тысяч за «призрачный» счёт Город
Как живет поселок, где проходила государственная граница между СССР и Финляндией – история населённого пункта Полезное
РЖД снижает цены: Ласточка и Аврора дешевле до конца апреля Город
Город, в котором нет светофоров - аварий от этого больше не становится: курорт популярен у российских туристов Полезное
Не перец, а трудоголик какой-то: вяжет плоды как заведенный и в жару, и в холода – урожай выдает тазами даже на Севере Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какие институты в Санкт-Петербурге предлагают обучение по юриспруденции?

Опубликовано: 24 февраля 2026 16:16
 Проверено редакцией
СПГУ, здание
Какие институты в Санкт-Петербурге предлагают обучение по юриспруденции?
Global Look Press/Zamir Usmanov
В Санкт‑Петербурге программы по юриспруденции предлагают различные вузы, славящиеся богатой историей, высококвалифицированными преподавателями и тесными связями с профессиональным юридическим сообществом.

В Санкт-Петербурге несколько вузов предлагают программы по юриспруденции, среди которых выделяются Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Санкт-Петербургский юридический институт (филиал Университета прокуратуры РФ), Санкт-Петербургская академия Следственного комитета РФ и другие. Эти учебные заведения имеют богатую историю, сильные преподавательские составы и тесные связи с профессиональным сообществом.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

Юридический факультет СПбГУ — старейшая юридическая школа России. Идея его создания принадлежит Петру I: 28 января (8 февраля) 1724 года император учредил Академию наук и университет, где планировалось преподавать право. В 1819 году университет был возрождён по указу Александра I, и уже в первом наборе 13 из 24 студентов выбрали юриспруденцию.

Сегодня факультет реализует многоступенчатую систему обучения: бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. Студенты получают комплексные знания по всем отраслям права, а также смежным дисциплинам — экономике, политологии, социологии, истории. Есть программа бакалавриата для лиц с высшим образованием.

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал Университета прокуратуры РФ)

Институт был создан в 1947 году как одногодичные юридические курсы подготовки прокурорских работников. В 1965 году преобразован в Институт усовершенствования следственных работников, а в 2018 году — в филиал Университета прокуратуры РФ.

Обучение ведётся на трёх факультетах. Институт ориентирован на подготовку специалистов для органов прокуратуры. Выпускники занимают должности в центральном аппарате Генеральной прокуратуры РФ, региональных прокуратурах и на районном уровне.

Санкт-Петербургская академия Следственного комитета РФ

Академия основана в мае 2016 года. Идея её создания была поддержана лично Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Готовит специалистов по направлению «Правовое обеспечение национальной безопасности».

Другие вузы

Санкт-Петербургский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). Предлагает программы по правовому обеспечению национальной безопасности и судебной и прокурорской деятельности.

Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел РФ. Готовит юристов для работы в системе МВД.

Автор:
Пономарева Дарина
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью