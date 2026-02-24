«Русский вызов»: весенний триумф фигурного катания в Северной столице

Кубок Первого канала по фигурному катанию запланирован в Северной столице на 18–23 марта, информирует сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
Кроме того, со 2 по 4 апреля в городе на Неве состоится турнир шоу-программ «Русский вызов».
В этом сезоне Петербург уже принял два значимых события по фигурному катанию: в сентябре 2025 года — открытые прокаты сборной России, а в декабре — чемпионат России.
Следующим крупным стартом для фигуристов станет финал Гран-при России, который пройдёт в Челябинске с 6 по 9 марта.