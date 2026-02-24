Городовой / Город / «Русский вызов»: весенний триумф фигурного катания в Северной столице
«Русский вызов»: весенний триумф фигурного катания в Северной столице

Опубликовано: 24 февраля 2026 17:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет на Неве.

Кубок Первого канала по фигурному катанию запланирован в Северной столице на 18–23 марта, информирует сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Кроме того, со 2 по 4 апреля в городе на Неве состоится турнир шоу-программ «Русский вызов».

В этом сезоне Петербург уже принял два значимых события по фигурному катанию: в сентябре 2025 года — открытые прокаты сборной России, а в декабре — чемпионат России.

Следующим крупным стартом для фигуристов станет финал Гран-при России, который пройдёт в Челябинске с 6 по 9 марта.

Автор:
Юлия Аликова
Город
