Прощание с Амадеем: любимый тигр Лензоопарка ушёл в 16 лет

Ленинградский зоопарк сообщил о горькой потере: в Санкт-Петербурге умер амурский тигр по имени Амадей.
Смерть животного наступила 22 февраля, но об этом объявили только сегодня. Тигры было 16 лет, уточнили в пресс-службе зоопарка. Причина — острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Сотрудники отметили, что у пожилого хищника диагностировали проблемы со здоровьем, включая дистрофию печени и почек, а также изменения в кишечнике.
«Мы прилагали все усилия, чтобы продлить жизнь нашему любимцу. Но, к сожалению, никто не способен остановить время», — говорится в сообщении Лензоопарка.
Амадей прибыл в зоопарк в возрасте одного года. Этот тигр с «сложным характером» и «изящной внешностью» был очень популярен среди посетителей.