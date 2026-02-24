Городовой / Город / Прощание с Амадеем: любимый тигр Лензоопарка ушёл в 16 лет
Прощание с Амадеем: любимый тигр Лензоопарка ушёл в 16 лет

Опубликовано: 24 февраля 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
Хищника не стало еще 22 февраля, но официально об этом сообщили лишь сегодня.

Ленинградский зоопарк сообщил о горькой потере: в Санкт-Петербурге умер амурский тигр по имени Амадей.

Смерть животного наступила 22 февраля, но об этом объявили только сегодня. Тигры было 16 лет, уточнили в пресс-службе зоопарка. Причина — острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Сотрудники отметили, что у пожилого хищника диагностировали проблемы со здоровьем, включая дистрофию печени и почек, а также изменения в кишечнике.

«Мы прилагали все усилия, чтобы продлить жизнь нашему любимцу. Но, к сожалению, никто не способен остановить время», — говорится в сообщении Лензоопарка.

Амадей прибыл в зоопарк в возрасте одного года. Этот тигр с «сложным характером» и «изящной внешностью» был очень популярен среди посетителей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
