Прокатился на Geely Monjaro рестайлинг-2026 - нашел и плюсы, и минусы: что стало с обновленным "китайцем"

Подробный обзор всех изменений Geely Monjaro

Geely Monjaro уверенно закрепился на российском рынке и стал одним из самых популярных кроссоверов. Этот китайский кроссовер стал настоящим бестселлером и часто мелькает на дорогах.

Благодаря удачному сочетанию цены и качества модель быстро обзавелась армией поклонников. Недавно производитель представил обновленную версию автомобиля, которая уже добралась до российских дилеров.

Ключевое отличие новой версии – адаптивные амортизаторы. Но на этом изменения не заканчиваются, сообщает "Автовыбор".

Внешний вид

Внешность кроссовера после обновления практически не поменялась. Основное отличие, которое бросается в глаза, - новый рисунок 20-дюймовых колесных дисков с тонкими спицами. Также в палитре цветов появился свежий вариант - глубокий зеленый металлик.

Габариты автомобиля остались прежними и соответствуют классу среднеразмерных кроссоверов. Объем багажника в стандартном положении под шторкой составляет 562 литра, без нее – 704 литра, а при сложенных сиденьях второго ряда образуется ровная площадка объемом 1532 литра.

Мультимедиа и салон

Машина получила беспроводной Apple CarPlay, но лишилась физических кнопок климата - теперь все на экране. Появились новый селектор КПП, массаж водительского кресла и прозрачные козырьки, которые многие перешивают из-за дешевого вида.

Сзади по-прежнему просторно. Есть отдельный климат, шторки, подогрев и разноцветная подсветка. Акустика теперь Infinity, но звук почти не изменился.

Мелкие недочеты

Слева от руля все еще расположен ручной корректор фар, который водителю придется регулировать самому. Система распознавания дорожных знаков в городе работает с ошибками, а беспроводная зарядка не имеет обдува, из-за чего телефон сильно греется, а заряжается медленно.

Ходовые качества

В основе Monjaro лежит проверенная платформа CMA от Volvo. Техническая начинка осталась прежней: 2.0-литровый турбомотор на 238 лошадиных сил, 8-ступенчатый «автомат» Aisin, а разгон до 100 км/ч - 7,7 секунды.

Связка мотора и коробки работает отлично, но главное отличие рестайлинга - адаптивные амортизаторы. Они действительно сделали езду более комфортной: мелкие стыки и неровности кроссовер "проглатывает" практически незаметно.

Цена

Сейчас обновленный Monjaro в версии Flagship SE стоит около 4,9 млн рублей с учетом скидок. Вскоре модель начнут собирать в России под брендом Volga, что может повлиять на цену и комплектации, но значительного удешевления ждать не стоит.

