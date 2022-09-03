Все новости / Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Политика
Медведев: НАТО и США плохо усвоили урок из признания независимости Южной Осетии и Абхазии
НАТО и США не извлекли уроки из событий 2008 года в Южной Осетии и Абхазии, продолжая бесцеремонно приближаться к границам России, увеличивая количество стран-участниц военного блока. Такое мнение озвучил председателя Совбеза и экс-президент РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.  
22 фев 2022 10:31
Политика
Путин обсудил с Совбезом тему приграничных районов РФ и социально-экономические проблемы
В ходе заседания с Совбезом РФ, президент Владимир Путин предложил участникам дискуссии обсудить текущую ситуацию в приграничных районах страны, а также затронул вопросы социально-экономической повестки. Об этом сообщает РИА Новости.
11 янв 2022 15:37
Политика
Медведев рассказал, почему не видит себя в Госдуме нового созыва
Замглавы Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев объяснил, почему отказался от назначения в Госдуму. По словам бывшего президента, у него не так много возможностей для продолжения политической карьеры. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RT.
28 сен 2021 12:22
Политика
Турчак объяснил, почему Медведева не было в штате ЕР
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев не приехал в штаб ее общественной поддержки на Кутузовском проспекте. По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, причина была уважительной – политик заболел.
20 сен 2021 08:51
Политика
В РДШ посчитали, что Путин оговорился о Семилетней войне неслучайной
Оговорка президента России Владимира Путина во время открытого урока 1 сентября могла быть неслучайной, заявила председатель регионального отделения Российского движения школьников в Коми Ольга Медведева.
02 сен 2021 21:37
Политика
СМИ: в Кремле рассматривают вариант списка «Единой России» без Медведева
Федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Госдуму собираются изменить – впервые с 2007 года ее может возглавить не один, а сразу несколько человек. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на близкие к администрации президента источники.
08 июн 2021 12:32
Общество
Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке
Министерство труда и социальной защиты России рассмотрит инициативу о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если в ведомство поступит такое предложение. Об этом заявил федеральный министр труда и социальной защиты Антон Котяков, сообщает РИА Новости.
27 май 2021 09:17
Общество
В Минздраве рассказали, почему выступают за добровольную вакцинацию
В Министерстве здравоохранения прокомментировали слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о возможном введении обязательной вакцинации от коронавируса.
21 май 2021 17:21
Общество
Россиян предложили штрафовать за халатное отношение к здоровью
В мэрии Москвы призвали ввести материальную ответственность для граждан, которые пренебрежительно относятся к своему здоровью и не проходят необходимые медосмотры. С такой инициативой выступила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на «Московском онкологическом форуме», пишет «Интерфакс».
20 май 2021 13:46
Общество
Медведев допустил введение обязательной вакцинации от COVID-19
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал добровольность прививок от коронавирусной инфекции. Он напомнил, что на сегодняшний день россияне сами вправе решать, делать им прививку или нет, однако иной раз в государственных интересах вакцинацию необходимо делать обязательной, чтобы защитить все население. Такими соображениями он поделился на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.
19 май 2021 15:38
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