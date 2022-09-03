Медведев рассказал, почему не видит себя в Госдуме нового созыва

Замглавы Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев объяснил, почему отказался от назначения в Госдуму. По словам бывшего президента, у него не так много возможностей для продолжения политической карьеры. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RT.