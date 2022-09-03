Единственного президента СССР проводили в последний путь в Колонном зале Дома Союзов.
Первая Московская гимназия точно знает цену знаниям.
Как сыр в масле после гибели артиста его семья не каталась.
Эксперт предупредил россиян о возможных действиях против популярных ресурсов.
Вероятно, организаторы сделали ставку на медийность Ольги.
НАТО и США не извлекли уроки из событий 2008 года в Южной Осетии и Абхазии, продолжая бесцеремонно приближаться к границам России, увеличивая количество стран-участниц военного блока. Такое мнение озвучил председателя Совбеза и экс-президент РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.
Журналист предстал в неприличном образе перед президентом России
В ходе заседания с Совбезом РФ, президент Владимир Путин предложил участникам дискуссии обсудить текущую ситуацию в приграничных районах страны, а также затронул вопросы социально-экономической повестки. Об этом сообщает РИА Новости.
Коллеги спортсмена пребывают в шоке от случившегося
Замглавы Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев объяснил, почему отказался от назначения в Госдуму. По словам бывшего президента, у него не так много возможностей для продолжения политической карьеры. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RT.
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев не приехал в штаб ее общественной поддержки на Кутузовском проспекте. По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, причина была уважительной – политик заболел.
Генеральный директор компании «Артель старая грамота» Андрей Микитюк рассказал об обложке главы министерства обороны РФ Сергея Шойгу. Комментарий привод телеканал RTVI.
Оговорка президента России Владимира Путина во время открытого урока 1 сентября могла быть неслучайной, заявила председатель регионального отделения Российского движения школьников в Коми Ольга Медведева.
Сотрудники студии Warner Bros. на платформе AI Face D-ID создали интерактивный трейлер фильма Reminiscence («Воспоминания»), который позволил любому зрителю стать героем ролика.
Федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Госдуму собираются изменить – впервые с 2007 года ее может возглавить не один, а сразу несколько человек. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на близкие к администрации президента источники.
Министерство труда и социальной защиты России рассмотрит инициативу о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если в ведомство поступит такое предложение. Об этом заявил федеральный министр труда и социальной защиты Антон Котяков, сообщает РИА Новости.
В Министерстве здравоохранения прокомментировали слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о возможном введении обязательной вакцинации от коронавируса.
В мэрии Москвы призвали ввести материальную ответственность для граждан, которые пренебрежительно относятся к своему здоровью и не проходят необходимые медосмотры. С такой инициативой выступила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на «Московском онкологическом форуме», пишет «Интерфакс».
В Кремле не поднимался вопрос о проведении обязательной вакцинации на фоне пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 мая.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал добровольность прививок от коронавирусной инфекции. Он напомнил, что на сегодняшний день россияне сами вправе решать, делать им прививку или нет, однако иной раз в государственных интересах вакцинацию необходимо делать обязательной, чтобы защитить все население. Такими соображениями он поделился на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.