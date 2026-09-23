Дмитрий Медведев

Какие длинные праздники ждут россиян
В этом году музею передали 300 новых произведений искусства.
Эксперт рассказал, кто будет виновен в ДТП с животным.
Могила Иосифа Кобзона находится на Востряковском кладбище в Москве.
В Санкт‑Петербурге программы по юриспруденции предлагают различные вузы, славящиеся богатой историей, высококвалифицированными преподавателями и тесными связями с профессиональным юридическим сообществом.
Петербург глазами своих обитателей.
В Санкт-Петербурге на 99-м году жизни скончался профессор Санкт-Петербургского государственного университета.
В селе Рукель Дербентского района продолжается изъятие животных из частного зоопарка в рамках исполнения судебного решения.
Вот где проводят время те, кому важно насладиться процессом потребления пищи.
Родственники певца не понимают, чем не угодили песни шансонье чиновникам.
Теперь игрушки, которые бесплатно раздавали на ПМЭФ, продают по баснословной цене.
История Купчино гораздо богаче и интереснее, чем просто репутация «гопнического» района.
5 фактов, доказывающих уникальность Купчино.
Многие страны уже давно оценили эффективность такой трудовой недели.
Президент Российской Федерации Владимир Путин разъяснил разницу между национальными проектами, которые реализовывались кабинетом министров бывшего председателя правительства Дмитрия Медведева и которые осуществляются нынешней командой нового премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом глава государства рассказал в интервью информационному агентству ТАСС.