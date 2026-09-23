Дмитрий Медведев

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Какие институты в Санкт-Петербурге предлагают обучение по юриспруденции? Какие институты в Санкт-Петербурге предлагают обучение по юриспруденции?
В Санкт‑Петербурге программы по юриспруденции предлагают различные вузы, славящиеся богатой историей, высококвалифицированными преподавателями и тесными связями с профессиональным юридическим сообществом.
24 фев 2026 16:16
Новости Петербурга
Косолапое переселение: эвакуированных из частного зоопарка Дагестана медведей доставили в Ленобласть — что будет с ними теперь? Косолапое переселение: эвакуированных из частного зоопарка Дагестана медведей доставили в Ленобласть — что будет с ними теперь?
В селе Рукель Дербентского района продолжается изъятие животных из частного зоопарка в рамках исполнения судебного решения.
03 ноя 2025 09:15
Политика
Путин объяснил разницу между нацпроектами и госпрограммами Медведева Путин объяснил разницу между нацпроектами и госпрограммами Медведева
Президент Российской Федерации Владимир Путин разъяснил разницу между национальными проектами, которые реализовывались кабинетом министров бывшего председателя правительства Дмитрия Медведева и которые осуществляются нынешней командой нового премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом глава государства рассказал в интервью информационному агентству ТАСС.
25 фев 2020 10:58
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