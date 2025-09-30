Петербургская битва шефов: лучшие рестораны города в 2025-м

Вот где проводят время те, кому важно насладиться процессом потребления пищи.

В Петербурге рестораны давно перестали быть просто местом поесть. Теперь это шоу, театр, урбанистическая реформа и гастроармия, которая перезапускает целые районы.

Здесь рестораторы не просто подают ризотто или краффины — они выдают новые смыслы, строят локальные империи и делают такие проекты, которые легко заменяют путешествие за границу.

Город сейчас кипит. Алексей Алексеев, бывший шеф, а ныне гастрономический продюсер, штампует хиты: от Futurist и Inner до азиатского LOTUS с лангустинами в тесте катаифи.

На другом фланге — трио Анри Бер, Стивен Шарма и Роман Киселев, которые за год превратили Casper и listening-бар «Игла» в иконы новой волны. Их стиль — без пафоса, но с дизайном и деталями, которые подхватывают инфлюенсеры.

А если говорить о старой гвардии, то именно Блинов и Маликов до сих пор остаются символами питерской гастрореволюции. Duo Gastrobar изменил ландшафт города, а сейчас они заново учат публику русской кухне через «Перемену». Калкан с мидиями и пирог с мороженым из хрена — за ними едут из других городов.

В это время Dreamteam Бурова вдохновляется глобусом: бельгийские вафли, греческие таверны, японские seafood-бары и BBQ, куда выстраиваются очереди. Их рестораны похожи на атлас мира, только вкуснее.

Глазунов и Жуков перезапускают ДНК районов — Коломна с их Aster вдруг стала хайповым гастрокварталом. А Исаков, философ от гастрономии, умудряется одновременно крутить реалити-шоу, паблик-токи и открывать рестораны, где пицца аль форно соседствует с азиатскими лепешками роти.

В зелёном Выборгском районе Марк Лапин открыл «Огородников» в старой усадьбе с самоварами и собственным садом.

Шеф и телеведущий Мнацаканов держит империю Probka и спокойно масштабирует свои проекты до Милана и Еревана. Его рестораны давно превратились в культурный код Петербурга.

Новая волна тоже не отстаёт. Перук, Зернов и Киселев перестроили культовый El Copitas и теперь устраивают гастротуры по Японии и Мексике. Пинский — единственный москвич, закрепившийся в городе: AVA bistro в Новой Голландии собирает очереди, а «Antonio Bistro» в «Севкабеле» готовит Петербург к новому формату.

Соколов и Дмитриев отметили 15-летие italy, но вместо юбилейных тортов подарили городу новый бар «Медведь» и образовательную программу с ИТМО.

А Надежда Третьякова превратила пространство между Пулково и Пушкиным в гастрокластер с ресторанами, где сет-ужины собирают топовых шефов страны. Феликсов из ювелиров превратился в бургерного барона: Le Smash стал трендом года. Фреза же, итальянец по крови, доказал, что Питер можно экспортировать в Милан: его Sea, Signora открыла филиал прямо в Брере.

Каждый из этих ресторанов стал номинантом голосования «Что Где Есть в Петербурге», а значит уже признан обществом.