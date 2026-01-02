Ферма Его Величества: как Царское Село выращивало идеальное стадо

На окраине Александровского парка, в стороне от парадных аллей, стоит один из самых необычных памятников Царского Села — Ферма, построенная для императорской семьи.

Это не просто хозяйственные постройки, а настоящий ансамбль в псевдоготическом стиле — с башенками, арками и зубчатыми парапетами, будто из старинного английского поместья.

Как всё начиналось

Первая ферма появилась здесь в 1810 году по проекту садового мастера Джозефа Буша — деревянная, временная, скорее опытная. Через несколько лет её полностью перестроил архитектор Адам Менелас, любимец Александра I. Он создал каменный комплекс, в который вошли дом смотрителя, молочный павильон, коровник, флигеля для работников и даже круглая башня высотой около 15 метров.

Так появилась "Императорская ферма" — место, где собирались лучшие породы скота Европы. Цель была не просто практической: Царское Село должно было показать пример того, каким может быть современное сельское хозяйство России.

Архитектура в готическом вкусе

Здания фермы выполнены из красного кирпича и украшены белыми каменными деталями. Дом смотрителя напоминает миниатюрный замок с зубчатым парапетом и восьмигранными башенками, а коровник имеет форму креста.

Менелас сочетал утилитарность с эстетикой — здесь и железные террасы, и готические ворота, и мебель из светлого клёна с резьбой по его собственным рисункам.

На стенах висели гравюры с видами Швейцарии и Нидерландов, а в комнатах — портреты Александра I и Елизаветы Алексеевны.

Ферма как лаборатория

Императорская ферма занималась отбором лучших пород скота — тирольских, швейцарских, английских и русских. Хотя первые опыты не увенчались успехом, к концу XIX века хозяйство вновь расцвело при великом князе Николае Николаевиче.

После империи

После революции здания перешли Агрономическому институту, часть помещений перестроили. В XX веке ферма постепенно ветшала, но чудом сохранилась.

В 2010-е началась реставрация: восстановлены конюшня, птичник, флигель для мериносов. Здесь открываются детский центр, кафе и выставочные залы.