Опубликовано: 28 ноября 2025 20:22
Сюрприз в чеке: что петербуржцы в 2025-м покупали чаще всего
В Санкт-Петербурге за последний год жители чаще всего выбирали к покупке рыбу и безалкогольное вино.

В 2025 году Санкт-Петербург занял первое место по объёмам реализации охлаждённой рыбы в России. Наиболее заметный прирост отмечен именно в этом сегменте: продажи увеличились за год на 50,7%. Горожане чаще всего выбирали форель, горбушу, сельдь, скумбрию и минтай, сообщает «Петербургский дневник».

Помимо рыбы, вырос интерес к безалкогольным напиткам. Реализация безалкогольного вина выросла на 53,5% по сравнению с 2024 годом. Продажи безалкогольного пива также увеличились, их прирост составил 21,1%.

Аналитики связывают эти изменения с тенденцией к более осознанному потреблению. Кроме охлаждённой рыбы и напитков, среди наиболее востребованных категорий оказались товары для дома и кондитерские изделия с длительным сроком хранения.

Продажи очищенных тыквенных семечек выросли более чем в семь раз.

Наиболее интенсивная покупательская активность пришлась на март, что совпало с подготовкой к весенним праздникам.

Второй заметный подъём зафиксирован в августе, когда семьи готовились к началу учебного года. В начале лета, в июне и июле, наблюдалось традиционное снижение покупок на 5–10% из-за сезона отпусков.

Автор:
Юлия Аликова
Город
