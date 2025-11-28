«Уход от Булановой был ошибкой»: почему волна успеха завела танцоров «не туда»

Судьбы артистов эстрады порой складываются драматично, а стремление к самостоятельности может обернуться неожиданными последствиями.

Недавний уход танцевального коллектива Татьяны Булановой из ее состава и последующее присоединение к группе “Марсель” вызвало бурные обсуждения.

Анализируя эту ситуацию, председатель союза пиарщиков России, продюсер Мария Тарханова, делится своим видением произошедшего, предрекая танцовщицам незавидное будущее.

“Разумеется, уход от Булановой был ошибкой”

Мнение продюсера категорично:

“Разумеется, уход от Булановой был ошибкой”.

Тарханова подчеркивает в беседе с «Городовой», что дело не только в возрасте танцовщиц или их привычном репертуаре, но и в более глубоких причинах.

“Они были уже как семья”, — говорит она, вспоминая долгие годы совместной работы, которые могли достигать 20, 25, а то и 30 лет.

Эта “семья”, по словам Тархановой, “не выдержала простую проверку успехом”.

Проверка успехом: когда один становится звездой

Продюсер сравнивает ситуацию с отношениями, где один партнер стремительно обретает успех, а другой не может этого выдержать.

“Они думали, что теперь они тоже уже самостоятельные звезды”, — отмечает Тарханова, видя в этом причину разрыва.

Она описывает, как коллектив начал анонсировать собственные гастроли, предвкушая новую, “самостоятельную” карьеру.

Иллюзия продюсерских обещаний

Мария Тарханова предостерегает от иллюзий, которые могут возникнуть благодаря кратковременной славе.

“Возможно, какой-то продюсер к ним уже присосался, наобещал золотые горы”, — предполагает она.

Продюсер, по ее мнению, “чисто срубит денег на кратковременной славе”, а затем “просто выкинет и возьмет следующих”.

Действия таких продюсеров, по словам Тархановой, основаны на “хайпе, на каком-то юморе, на рилсе, на одном единственном танце, на одной единственной песне”.

Схлопнувшаяся волна: перспективы забвения

“Долго это, конечно же, не бывает”, — утверждает продюсер, предсказывая танцовщицам незавидное будущее.

“Сейчас это все схлынет, мы подождем новый тренд, новый информационный повод, и все это забудется, как и не бывало”.

Перспектива, по ее словам, — “скитание по разным коллективам”.

Непростительное предательство: уроки для Булановой

Тарханова уверена, что Татьяна Буланова вряд ли примет бывших коллег обратно. Певица “проявила постоянство, стабильность, порядочность, поскольку столько лет держала немолодых и таких нерезвых танцоров”.

А тут еще и “предательство”. В будущем Буланова, скорее всего, “подберет себе каких-то более креативных, модных людей”.

Семейные ценности в шоу-бизнесе

“А для них, конечно же, всегда такая быстрая слава… ничего хорошего”, — резюмирует продюсер.

Она считает, что вместо разрыва танцовщицам следовало проявить “такое же отношение к Татьяне, как и она к ним”.

“Мы никуда, она наша главная звезда, мы только благодаря ей”, — вот какая позиция, по мнению Тархановой, должна была быть у коллектива.

Но, увы, “они не выдержали этой проверки”.