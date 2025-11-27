Петербург «включает голову»: в многоквартирных домах установят более 100 тысяч «умных» счётчиков

Бесплатную замену предоставляют в случае неисправности или по окончании срока службы.

В 2026 году в жилых домах Санкт-Петербурга планируется установить свыше 100 тысяч современных приборов для учёта потреблённой электроэнергии. Все работы по их монтажу для жителей будут бесплатными. О таких планах сообщили в пресс-службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Установка новых интеллектуальных приборов входит в масштабную программу по обновлению оборудования в жилом фонде.

Замена выполняется за счёт инвестиционного бюджета энергокомпании, что не требует затрат со стороны собственников квартир. Изготовление приборов ведётся на предприятиях России.

С начала 2021 года в домах города подключено уже больше 600 тысяч интеллектуальных счётчиков. На 2025 год намечен ввод ещё примерно 135 тысяч подобных устройств. Таким образом, программа охватывает всё большее число квартир.

Обновление счётчиков происходит без оплаты со стороны жильцов при двух обстоятельствах:

Если устройство неисправно

По окончании срока службы

Когда счётчик выходит из строя, об этом следует сообщить в единый информационно-расчётный центр, чтобы вызвать специалиста. Тем, у кого подходит к концу срок эксплуатации устройства, заранее направляют соответствующее уведомление через официальные сообщения. После этого проводится замена.

Установка новых приборов позволяет автоматически передавать информацию об объёме потреблённой энергии, избавляя жителей от необходимости самостоятельно записывать и передавать показания.

Это даёт возможность отказаться от расчётов по усреднённым данным или нормативам, если информация не была предоставлена вовремя.

Ранее сообщалось, что во всей стране постепенно вводят подобные технологии, исключающие необходимость ручного вмешательства со стороны владельцев квартир.