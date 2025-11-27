Зачем в Петербурге стоит полая башня высотой с ракету? Ответ уходит в эпоху космических экспериментов

Она давно стала городской загадкой, хотя каждый день стоит на виду у тысяч людей.

Если ехать по Светлановскому проспекту, взгляд сам цепляется за странную серебристую «иглу» над кварталами. Одни принимают её за наблюдательную вышку, другие — за декорацию к фильму про инопланетян.

На самом деле это башня Центрального института робототехники и технической кибернетики — одного из самых закрытых и необычных научных центров Петербурга.

Построенная в 1970–80-е, она стала главным архитектурным жестом института: футуристической вертикалью, будто присланной из будущего, куда ведут бетонные корпуса лабораторий.

Самый удивительный факт — башня полая

Это не ошибка архитектора и не недострой. Башня задумана как гигантская внутренняя камера, свободная от этажей и перекрытий. В этом пустом цилиндре проводили эксперименты, которые невозможно разместить в обычных помещениях: от испытаний элементов систем мягкой посадки до отработки алгоритмов управления космической техники.

Именно здесь создавали решения, благодаря которым космические аппараты "Союз" и автоматические станции вроде "Луны-16" могли успешно садиться.

Архитектура как предупреждение

Форма башни — с рёбрами, углами, выступами — подчёркивает её функцию. Это не украшение и не офисная вышка. Архитекторы Артюшин и Савин буквально облекли научную задачу в бетон: сделать в городе объект, который сразу сообщает — внутри работают с технологиями, связанными с космосом.

Башня должна была быть видна издалека — и действительно заметна даже с подъезда к Финскому заливу.

Футуризм среди спальных кварталов

Башня ЦНИИ и сегодня сохраняет ореол загадочности. Институт продолжает работу, а уникальная полая конструкция остаётся закрытой для внешних осмотров. В городском ландшафте она стоит почти как случайно оставленный фрагмент научной фантастики — строгое инженерное сооружение, которое неожиданно стало архитектурным акцентом северного Петербурга.