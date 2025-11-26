«Моя мать любила хорошо покушать…»: история петербургского слова «гастроном», которое уходит в прошлое

Современное употребление слова «гастроном» неразрывно связано с образом большого магазина, предлагающего широкий ассортимент продовольственных товаров.

Однако, как выясняется, это значение — лишь одна из граней многогранной истории этого петербургского слова.

Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка СПбГУ, руководитель Лингвистической клиники СПбГУ Екатерина Зорина проливает свет порталу «Городовой» на эту лингвистическую загадку.

От гурмана до витрины: эволюция слова «гастроном»

«Такое значение у слова гастроном указано в словарях, однако с пометой «устаревшее» или «устаревающее», — поясняет Екатерина Зорина.

В «Большом толковом словаре» это значение занимает второе место и также сопровождается пометкой «устаревающее». Оно описывает «Знатока и любителя вкусной еды, изысканных блюд; гурмана».

Приводится и пример из классики:

«Моя мать любила хорошо покушать; она собирала у себя таких же гастрономов и кормила их, потом каждый из них кормил ее у себя (М. Горький, «Рассказ о герое»)».

Эти строки напоминают о времени, когда «гастроном» в первую очередь ассоциировался с человеком, ценителем тонких вкусов.

«Тонкий едок» или «широкий ассортимент»? Разбираем значение слова «гастроном»

Однако, как справедливо отмечает специалист, «первое значение сегодня все-таки: магазин с широким ассортиментом продовольственных товаров». Именно этот образ прочно закрепился в сознании современного человека.

Интересно обратиться и к словарю Владимира Даля, одному из фундаментальных источников русской лексики. В его труде «гастроном» определяется как «тонкий едок, сластоежка, стастник, сталстёна, солоща, солощавый, лакомый знаток, лакомка, лакомый обжора».

Эти определения рисуют образ человека, искушенного в гастрономических пристрастиях, истинного ценителя еды.

Современные «сластёны»: готовы ли они к прозвищу «гастроном»?

Екатерина Зорина задается вопросом, который заставляет задуматься:

«Интересно, современным сластёнам понравилось бы называться гастрономами?»

Возможно, сегодня это прозвище показалось бы им несколько архаичным или даже ироничным. Тем не менее, за ним стоит богатая история и целый пласт культуры, связанный с любовью к хорошей еде и умением ею наслаждаться.

Таким образом, слово «гастроном» прошло путь от описания человека-гурмана до названия места, где эти гурманы могли найти свои изысканные угощения.