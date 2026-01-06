Первая елка в истории Петербурга: появилась только благодаря немцам, и вот где именно

Закройте глаза и представьте Россию без новогодней ёлки. Сложно? Ещё бы! А ведь когда-то это была диковинка, почти экзотика. И случился этот переворот в массовом сознании именно в Петербурге, причем по личной инициативе царской семьи. Ирина Полевая, искусствовед и гид по Санкт-Петербургу, рассказала «Городовому» подробнее об этом знаковом событии.

История первой елки

Всё началось с принцессы Шарлотты Прусской, вышедшей замуж за будущего императора Николая I. Именно она, следуя немецкой традиции, принесла ёлку в императорский дворец.

«Сначала поставили ёлку просто во дворце... Правда, первая самая-самая была в Москве, но это было в узком семейном кругу. Ее, кроме царской семьи, никто не видел», — уточняет Полевая. Мода, как водится, поползла сверху вниз: за аристократией ёлку переняло купечество.

Моду продвигали кондитеры

И тут начался настоящий праздник жизни — для кондитеров. Да-да, первые ёлки были не просто украшены, а наряжены профессионалами. И на ветках висело не стекло, а миндальное печенье, позолоченные орехи и сахарные фигурки. После праздника это сладкое великолепие отдавали «на разграбление» детям и слугам.

Настоящий прорыв случился в 1852 году. И снова — в Петербурге. В Екатерингофском вокзале (а вокзалом тогда называли увеселительный павильон, а не железнодорожную станцию) зажглась первая в России общественная ёлка.

«Для народа», — как говорит искусствовед. Это событие и можно считать точкой отсчёта нашей всенародной любви к хвойной красавице.

А завершил историю превращения ёлки из дворцовой забавы в народный символ ещё один петербургский штрих — елочный базар. Его у Гостиного двора развернули финские крестьяне, привозившие деревья на продажу.

Так что в следующий раз, наряжая ёлку, можете мысленно поклониться в сторону Невы: именно оттуда, из интернационального и авангардного Петербурга, пошла гулять по всей России эта чудесная, пахнущая хвоей и мандаринами традиция.

