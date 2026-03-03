Городовой / Полезное / Салат "Морской" готовлю каждое 8 марта: Девочки просто пищат от счастья
Салат "Морской" готовлю каждое 8 марта: Девочки просто пищат от счастья

Опубликовано: 3 марта 2026 04:28
 Проверено редакцией
Рецепт вкусного салата на праздник.

Приготовление блюд на стол 8 марта - целое искусство. Хочется, чтобы они были вкусными и красивыми, порадовали присутствующих дам.

На канале "Простые рецепты" рассказывают, как приготовить салат "Морской", он обязательно придётся по душе вашим гостям и домашним.

Для приготовления салата "Морской" необходимы такие продукты:

  • 3-4 средних тушки кальмара;
  • 200 г крабовых палочек;
  • 400 г замороженных мидий без панциря;
  • 3 крупных куриных яйца;
  • 400 г консервированной кукурузы;
  • майонез и соль - по вашему вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления салата "Морской" на 8 марта

  1. Тушки кальмаров необходимо обдать кипятком, после этого воду слить, с кальмаров сойдёт тонкая шкурка, счистить её пальцами. Также нужно убрать внутренности и вытащить прозрачную хорду, она проходит вдоль тушки внутри.
  2. Воду вскипятить, немного подсолить, опустить в неё очищенные тушки кальмаров и варить 3 минуты, затем слить жидкость, а кальмары нарезать небольшими кусочками.
  3. Крабовые палочки нарубить кубиками.
  4. Яйца отварить, очистить и нарезать средними кусочками.
  5. Мидии опустить в кипящую воду и варить 7-8 минут, затем остудить.
  6. С кукурузы слить жидкость.
  7. Подготовленные продукты выложить в салатник, подсолить и добавить майонез.

Салат "Морской" готов, можно подавать его к столу на 8 марта. Он вкусный и очень сытный, что достигается при помощи морепродуктов в составе блюда. Если оно есть на столе, то можно дополнить его минимальным количеством угощений. Гости, во-первых, не захотят есть ничего другого, такой салат вкусный, а во-вторых, наедятся всего одной порцией.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно приготовить вкусные печёночные оладьи.

