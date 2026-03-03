Черноморский город, основанный как военный форт в 1838 году: знаменит портом и гималайскими кедрами - что посмотреть и где гулять

История и особенности Туапсе

Туапсе - особенный город на черноморском побережье, который удивляет каждого, кто приезжает сюда. Воздух в этом месте кажется необычно влажным и плотным по сравнению с соседними курортами.

Здесь порт встречается с дикими лесами, а современность соседствует с трагическими страницами истории. Это место, где хочется остановиться и почувствовать настоящий ритм жизни, вдали от курортной суеты.

Город в долинах

Туапсе расположен в двух параллельных долинах рек Паук и Туапсе. Городская застройка поднимается по крутым склонам, где кажется, что дикие леса скрывают целые кварталы.

Улицы здесь часто превращаются в серпантины, а дорога к морю проходит по природным уступам. Это делает Туапсе непохожим на соседние Сочи или Анапу.

Морские ворота

Порт является сердцем и основой жизни города. Он уступает по размерам только Новороссийску и является одним из крупнейших в России.

Диспетчерская вышка порта, построенная в 2003 году, стала современным символом Туапсе. С набережной открывается великолепный вид на бухту и корабли.

Наследие империи

История города началась с военного укрепления Вельяминовское в 1838 году. За свою историю форт дважды разрушался - сначала горцами, а позже был оставлен русской армией. Современное название город получил лишь в конце XIX века благодаря строительству порта и железной дороги.

Особого внимания заслуживает дом грека Яни на Комсомольской улице - настоящий архитектурный шедевр 1904 года, который напоминает особняки Петербурга или Риги.

Память на склонах

Центральное место памяти в городе занимает Горка Героев - холм, где в войну стояла зенитная батарея. В 1965 году здесь появилась мемориальная лестница с Вечным огнем.

Вершину холма украшают гималайские кедры, а рядом с воинским мемориалом в XXI веке построили новую Алексеевскую церковь. На этом же холме расположен краеведческий музей в старом особняке, во дворе которого можно увидеть старинные якоря, пушки и даже настоящий дольмен.

Городской ритм

Центральная улица Карла Маркса раньше называлась Романовским проспектом и была украшена платановой аллеей. Сегодня это тихий бульвар с фонтанами и домами разных эпох.

В старых дворах до сих пор можно найти маленькие мастерские, где работают приветливые мастера. В середине XX века население города росло, но сегодня оно даже немного уменьшилось. Благодаря этому Туапсе сохранил атмосферу спокойного места, не испорченного массовым туризмом, сообщает "Субъективный путеводитель".

