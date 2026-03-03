Совсем не раз в месяц: Как часто нужно стричь волосы - совет экспертов

Совет по стрижке волос от специалистов.

Многие женщины всю жизнь уверены, что волосы необходимо подрезать раз в месяц обязательно. Но это не совсем так, а почему, рассказывают профессионалы.

Как часто нужно подравнивать волосы, сообщают на канале "Укладка дома - как в салоне!"

Необходимо разграничивать, вы поддерживаете форму стрижки или же хотите отрастить длину, от этого будет зависеть и частота визитов к мастеру.

Если вам хочется максимально отпустить длину, то подстригать волосы рекомендуется раз в 2-3 месяца, этого будет достаточно, чтобы снять сечённые концы и сделать срез волос более плотным. Если волосы не ломаются, то чаще подрезать их не стоит, иначе длина будет стоять на месте, стрижка будет убирать то, что успело нарасти за этот период.

А вот тем, кто носит стрижку, действительно показано посещать парикмахера 1 раз в месяц. В противном случае волосы начинают лежать неаккуратно, на голове будет вместо красивой прически подобие лохматого вороньего гнезда.

Дело в том, что мастер подбирает стрижку не только исходя из ваших пожеланий, но и смотря на форму лица, геометрию черепа. Именно по этим параметрам выстраиваются линии стрижки. Отрастая, она быстро теряет форму.

Если же у вас длинные, но сильно испорченные волосы, например, частыми окрашиваниями или же плойкой, они ломаются и секутся, то длину необходимо подрезать раз в месяц. В противном случае волосы будут дальше расслаиваться по стержню, вы рискуете и вовсе потерять длину. Тут уже не стоит цели отрастить длину, сначала необходимо максимально срезать испорченное и только потом заниматься восстановлением длины.

Потому сначала определите, с какой целью вы стрижёте волосы - оздоровление, поддержание внешнего вида среза или формы стрижки. Из этого будет складываться частота посещения парикмахерской.

