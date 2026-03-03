Городовой / Полезное / Высеваем перец на рассаду в марте: Взойдут даже старые сухие семена - хитрость
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Так картошку вы ещё не готовили: Нежный и сливочный гратен - едим даже без мяса Полезное
2 свеклы и 1 яблоко – а на выходе сочный и вкусный салат: обставит "Винегрет" и "Шубу" – и на праздник, и на каждый день Полезное
ГАТИ тестирует «умные» лодки: в 500 раз эффективнее инспекторов Город
Смешиваю муку с сыром – и закуска на миллион готова: хрустящая и очень вкусная – справится даже ребенок Полезное
"Живая" вода для фиалки: стакан под куст – и даже хилая сенполия станет королевой Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Высеваем перец на рассаду в марте: Взойдут даже старые сухие семена - хитрость

Опубликовано: 3 марта 2026 01:37
 Проверено редакцией
Высеваем перец на рассаду в марте: Взойдут даже старые сухие семена - хитрость
Высеваем перец на рассаду в марте: Взойдут даже старые сухие семена - хитрость
Legion-Media
Совет по высадке семян перца на рассаду.

Март - самое время высаживать на рассаду семена перца. Затягивать не стоит, культура обладает длительной всхожестью, если высадить семена позднее, то кустики просто не успеют подрасти до нужного размера, чтобы быть высаженными в грунт с приходом тепла.

Хитрость при высадке семян перца дают на канале "Дача, сад и огород", применяем её на практике и радуемся дружным всходам перца.

Нередко бывает, что дачник высадил большое количество семян перца, долго ждал всходов, а взошла едва треть от высаженного. Такая ситуация может быть, если вы взяли семена, которые лежали на дальней полке уже много лет. Они успели подсохнуть, всхожесть существенно снизилась.

Исправить ситуацию несложно. Берём семена, которые долго хранились, и высыпаем их в один слой на картонку. После этого помещаем на батарею и оставляем на 2 суток. За это время семена прогреются, можно будет высаживать их в землю и ждать дружных всходов.

Кроме этого умные дачники знают и другие гарантированные методы вырастить хорошую рассаду перца. Рассмотрим их подробнее.

Семена перца сажаем во влажную землю и затем накрываем ёмкости стеклом или плёнкой. Эффект парника позволит получить всходы быстрее. После появления ростков ставим ёмкости на хорошо освещённое окно, где нет сквозняков.

Если вы посадили перец слишком густо, то лишние ростки можно аккуратно пересадить в другую ёмкость. Так растениям будет больше места и света, что гарантирует развитие мощной корневой системы.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как дачник провёл эксперимент с высадкой томатов из магазина.

Автор:
Марина Котова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью