Высеваем перец на рассаду в марте: Взойдут даже старые сухие семена - хитрость

Март - самое время высаживать на рассаду семена перца. Затягивать не стоит, культура обладает длительной всхожестью, если высадить семена позднее, то кустики просто не успеют подрасти до нужного размера, чтобы быть высаженными в грунт с приходом тепла.
Хитрость при высадке семян перца дают на канале "Дача, сад и огород", применяем её на практике и радуемся дружным всходам перца.
Нередко бывает, что дачник высадил большое количество семян перца, долго ждал всходов, а взошла едва треть от высаженного. Такая ситуация может быть, если вы взяли семена, которые лежали на дальней полке уже много лет. Они успели подсохнуть, всхожесть существенно снизилась.
Исправить ситуацию несложно. Берём семена, которые долго хранились, и высыпаем их в один слой на картонку. После этого помещаем на батарею и оставляем на 2 суток. За это время семена прогреются, можно будет высаживать их в землю и ждать дружных всходов.
Кроме этого умные дачники знают и другие гарантированные методы вырастить хорошую рассаду перца. Рассмотрим их подробнее.
Семена перца сажаем во влажную землю и затем накрываем ёмкости стеклом или плёнкой. Эффект парника позволит получить всходы быстрее. После появления ростков ставим ёмкости на хорошо освещённое окно, где нет сквозняков.
Если вы посадили перец слишком густо, то лишние ростки можно аккуратно пересадить в другую ёмкость. Так растениям будет больше места и света, что гарантирует развитие мощной корневой системы.
