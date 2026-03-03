Городовой / Полезное / Созреет раньше всех: этот сорт – настоящий "скорострел": соберете урожай через 75 дней после посадки
Созреет раньше всех: этот сорт – настоящий "скорострел": соберете урожай через 75 дней после посадки

Опубликовано: 3 марта 2026 02:43
 Проверено редакцией
Этот томат даст ранний урожай без хлопот

Свежие томаты собственного производства могут доступны к сбору уже в конце мая или начале июня при условии выбора раннеспелых сортов. По мнению агронома Ксении Давдовой, культивирование ранних сортов томатов не только ускоряет получение урожая, но и минимизирует риски поражения растений заболеваниями, характерными для летнего периода.

Гибрид «Анюта» является одним из востребованных ультраранних сортов, период созревания которого составляет около 75 дней с момента появления всходов.

Преимуществом данного сорта является возможность прямой посадки в открытый грунт или теплицу, что исключает необходимость предварительного выращивания рассады.

Средняя высота кустов достигает 60 см. Пасынкование не требуется, однако рекомендуется подвязка ввиду возможного значительного роста кустов. Урожайность составляет до 14 кг с квадратного метра при выращивании в теплице и до 9 кг в открытом грунте.

Плоды этого сорта характеризуются плоскоокруглой формой и насыщенным ярко-красным цветом. Томаты отличаются плотной текстурой и сладковатым вкусом. Они демонстрируют высокую устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и не подвержены растрескиванию.

Помидоры обладают длительным сроком хранения. В стандартных условиях свежесть томатов сохраняется до 30 дней.

Ранее мы рассказали, как ухаживать за вишней после схода снега.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
