Вишне после таяния снега - сразу же: 2 стакана в ведро - и вредителей, болезней нет весь сезон, урожай собираю ведрами
Опубликовано: 1 марта 2026 17:07
Чем обработать вишню после таяния снега 

Весна – время пробуждения природы. Однако вместе с первыми ростками и распускающимися почками активизируются и вредители, способные нанести серьезный ущерб будущему урожаю. Чтобы защитить плодовые деревья и ягодные кустарники от грибковых заболеваний и других напастей, важно позаботиться о профилактике как можно раньше.

Как защитить вишню

У культуры достаточно много болезней. Каждая из них способна изменить жизненный цикл растения, подавить рост и развитие, привести к опадению цветков, завязей и плодов. Культура страдает от коккомикоза, ржавчины, парши, монилиоза, антракноза и от насекомых-вредителей.

Одним из проверенных временем и надежных помощников садовода, по мнению эксперта портала "7дач", является бордоская смесь (3%). Традиционный рецепт ее приготовления требует тщательного соблюдения пропорций и аккуратности. Но сегодня процесс стал гораздо проще. Существуют готовые концентраты, которые достаточно лишь развести водой. Для обработки вишни необходимо использовать препарат в соотношении 250 миллилитров на десятилитровое ведро жидкости.

Когда начинать обработку

Первое опрыскивание вишни лучше всего проводить, когда среднесуточная температура воздуха стабильно держится выше +5°С. Наибольший эффект достигается в период так называемого "зеленого конуса", когда из почек только начинают проглядывать первые листочки. Именно в это уязвимое время садовые культуры особенно подвержены атакам грибковых инфекций.

Бордоская жидкость эффективно защищает вишню от таких распространенных болезней, как парша, коккомикоз, плодовая гниль и монилиоз, а также от различных видов пятнистости. Важно помнить, что против мучнистой росы это средство неэффективно.

Личный опыт дачников

"Препаратов против вредителей и грибков в настоящее время великое множество. Однако я отдаю предпочтение проверенным вариантам. Бордоская жидкость - один из таких способов защиты сада. Просто и эффективно", - рассказала Татьяна из Москвы.

"Бордоская жидкость незаменима для весенней обработки сада. Готовлю ее сама, смешивая известные компоненты. Эффективность полностью устраивает", - поделилась Елена из Санкт-Петербурга.

Ранее портал "Городовой" рассказал про грубые ошибки использования фитоламп.

Татьяна Идулбаева
Полезное
