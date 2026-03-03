Городовой / Полезное / В марте спатифиллуму – важнее воды: 70 мл в горшок – и белоснежных бутонов не сосчитать, лезут как по расписанию один за другим
В марте спатифиллуму – важнее воды: 70 мл в горшок – и белоснежных бутонов не сосчитать, лезут как по расписанию один за другим

Опубликовано: 3 марта 2026 05:17
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как разбудить спатифиллум на активное и продолжительное цветение 

Спатифиллум украшает дом многих цветоводов и считается символом женского счастья. Ведь это красивое тропическое растение, которое способно цвести почти круглый год. Но иногда спатифиллум ленится и даже начинает жухнуть: кончики листьев желтеют, сохнут, а о белоснежных бутонах и мечтать не приходится. Как исправить ситуацию и превратить "женское счастье" в пышный куст, покрытый белым облаком цветов, объяснила агроном Ксения Давыдова.

Подкормка №1

По словам эксперта, чтобы спатифиллум превратился в пышный куст и зацвел, нужно обеспечить его питательными подкормками. Ведь чем больше у "женского счастья" листьев, тем больше будет бутонов. Для приготовления одной из них понадобится:

  • спирулина – 1 таблетка;
  • хлорелла – 1 таблетка;
  • нашатырный спирт – 2 миллилитра;
  • вода – 1 литр.

Все перемешать и полить спатифиллум под корень чуть по влажному грунту по краю горшка. Заливать растение не нужно: достаточно буквально 70-100 миллилитров подкормки. Вносить это удобрение нужно 1 раз в 14 дней, курсом 2-3 раза.

Как объяснила эксперт, спирулина и хлорелла богаты витаминами, минералами, микро- и макроэлементами. Такое удобрение укрепит корневую систему и поможет спатифиллуму нарастить пышную зеленую массу. Нашатырный спирт содержит азот, который способствует появлению изумрудной листвы.

Подкормка №2

Как только наросла листовая масса, можно стимулировать спатифиллум на цветение. Для этого нужно растворить 2 грамма монокалий фосфата и 0,2 грамма или 1/2 таблетки янтарной кислоты в 1 литре воды. Все размешать и поливать спатифиллум под корень 1 раз в 14 дней курсом 3-4 раза.

Подкормка №3

По словам агронома Елены Николаевой, между такими подкормками можно опрыскать спатифиллум по листу раствором любого удобрения с формулой NPK 20-20-20 из расчета 2 грамма средства на 1 литр воды. Как только появятся бутоны, опрыскивание нужно прекратить.

Ранее мы сообщали, чем еще можно побаловать спатифиллум в марте.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
