В марте спатифиллуму – важнее воды: 70 мл в горшок – и белоснежных бутонов не сосчитать, лезут как по расписанию один за другим

Новости по теме

Спатифиллуму в марте - обязательно: 1 щепотка в воду - и белоснежные початки прут как на дрожжах

Перейти

Выбираю правильный горшок - спатифиллум зацветает даже без подкормок: превратится в корабль с белыми "парусами"

Перейти

В марте спатифиллуму – нужно как воздух: 1 г в воду – и белоснежные бутоны лезут без продыху, как угорелые, один за другим

Перейти

Всего одна процедура - и спатифиллум не остановить: выдает белые "паруса" пачками, заполонит цветами весь подоконник

Перейти

1 ложка в воду – и спатифиллум не унять: стреляет бутонами и днем, и ночью, как заведенный – утонул в белоснежных цветах

Перейти