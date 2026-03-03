В марте спатифиллуму – важнее воды: 70 мл в горшок – и белоснежных бутонов не сосчитать, лезут как по расписанию один за другим

Спатифиллум украшает дом многих цветоводов и считается символом женского счастья. Ведь это красивое тропическое растение, которое способно цвести почти круглый год. Но иногда спатифиллум ленится и даже начинает жухнуть: кончики листьев желтеют, сохнут, а о белоснежных бутонах и мечтать не приходится. Как исправить ситуацию и превратить "женское счастье" в пышный куст, покрытый белым облаком цветов, объяснила агроном Ксения Давыдова.
Подкормка №1
По словам эксперта, чтобы спатифиллум превратился в пышный куст и зацвел, нужно обеспечить его питательными подкормками. Ведь чем больше у "женского счастья" листьев, тем больше будет бутонов. Для приготовления одной из них понадобится:
- спирулина – 1 таблетка;
- хлорелла – 1 таблетка;
- нашатырный спирт – 2 миллилитра;
- вода – 1 литр.
Все перемешать и полить спатифиллум под корень чуть по влажному грунту по краю горшка. Заливать растение не нужно: достаточно буквально 70-100 миллилитров подкормки. Вносить это удобрение нужно 1 раз в 14 дней, курсом 2-3 раза.
Как объяснила эксперт, спирулина и хлорелла богаты витаминами, минералами, микро- и макроэлементами. Такое удобрение укрепит корневую систему и поможет спатифиллуму нарастить пышную зеленую массу. Нашатырный спирт содержит азот, который способствует появлению изумрудной листвы.
Подкормка №2
Как только наросла листовая масса, можно стимулировать спатифиллум на цветение. Для этого нужно растворить 2 грамма монокалий фосфата и 0,2 грамма или 1/2 таблетки янтарной кислоты в 1 литре воды. Все размешать и поливать спатифиллум под корень 1 раз в 14 дней курсом 3-4 раза.
Подкормка №3
По словам агронома Елены Николаевой, между такими подкормками можно опрыскать спатифиллум по листу раствором любого удобрения с формулой NPK 20-20-20 из расчета 2 грамма средства на 1 литр воды. Как только появятся бутоны, опрыскивание нужно прекратить.
Ранее мы сообщали, чем еще можно побаловать спатифиллум в марте.