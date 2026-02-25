В марте спатифиллуму – нужно как воздух: 1 г в воду – и белоснежные бутоны лезут без продыху, как угорелые, один за другим

Спатифиллум украшает дом многих цветоводов. Ведь это эффектное тропическое растение, которое способно цвести даже зимой. Однако иногда спатифиллум ленится и не торопится радовать белоснежными бутонами. Как разбудить даже самый спящий цветок, в своем Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) объяснила агроном Елена Николаева.
Подкормка
По словам эксперта, для закладки бутонов спатифиллум нуждается в регулярных подкормках. При этом совсем не обязательно покупать удобрения в магазинах. Можно приготовить его в домашних условиях. Для этого потребуется:
- дрожжи – 1 грамм;
- кипяток – 1 стакан;
- глицин – 1 таблетка;
- янтарная кислота – 0,2 грамма или 1/2 таблетки;
- вода комнатной температуры – 800 миллилитров.
Чтобы приготовить подкормку, нужно растворить дрожжи в кипятке. Получится аминокислотное удобрение. Затем следует растолочь таблетку глицина и янтарной кислоты. Добавить в дрожжевой раствор и долить 800 миллилитров воды. Все хорошо размешать и полить спатифиллум под корень из расчета 5-7 столовых ложек на горшок.
Как работает удобрение
Как объяснила эксперт, при смешивании дрожжей и кипятка образуются аминокислоты, которые помогают спатифиллуму поддерживать насыщенный зеленый цвет листьев. Глицин тоже представляет собой аминокислоту, которая улучшают усвоение железа, магний и бор из грунта.
Янтарная кислота стимулирует цветение, а также подкисляет почву, что очень любит спатифиллум. Такую подкормку можно вносить 1 раз в 1 месяц и чередовать с раствором монокалий фосфата из расчета 2 грамма удобрения на 1 литр воды.
Цветоводам на заметку
Елена Николаева добавила, что спатифиллум не переносит постоянного переувлажнения грунта: он не должен быть все время сырым. При переливе у растения чернеют бутоны, желтеют черешки и листья. Поэтому между поливами почва должна успевать просыхать.
Ранее мы сообщали, чем еще можно побаловать спатифиллум.