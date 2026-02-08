2 шт. в воду – и спатифиллум стреляет белоснежными бутонами без продыху: цветет как угорелый круглый год

Спатифиллум пользуется популярностью среди цветоводов. Ведь он символизирует женское счастье и способен радовать белоснежными цветоносами почти круглый год. Но иногда цветок ленится или жухнет и не спешит выдавать новые бутоны. Как оживить его и простимулировать на неуемное цветение, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) объяснила агроном Елена Николаева.
Рецепт подкормки
В первую очередь нужно приготовить подкормку. Для этого потребуется:
- сухие дрожжи – 1 грамм;
- спирулина – 2 шт.;
- йод – 1 капля;
- вода – 1 литр.
Перечисленные компоненты нужно смешать и полить спатифиллум чуть по влажной почве, чтобы не обжечь корни йодом. Вносить такую подкормку достаточно 1 раз в месяц курсом 2 раза.
Эффективность подкормки
Как отметила эксперт, йод способствует запуску цветения. Дрожжи обогащают почву аминокислотами. Спирулина улучшает процесс фотосинтеза и препятствует пожелтению листьев.
Чем еще можно побаловать спатифиллум
Также спатифиллум с благодарностью отвечает на орошение раствором янтарной кислоты из расчета половина таблетки на 1 литр воды. Запустить цветение поможет и монокалий фосфат. Его нужно использовать из расчета 2 грамма на 1 литр воды.
Личный опыт цветоводов
Цветоводы на интернет-просторах делятся собственным опытом запуска цветения у спатифиллума:
"Очень хорошо запускают цветение народные подкормки. Можно использовать для этого чайную заварку, кофейную гущу, а также шкурку от бананов".
"Спатифиллум очень любит обильный полив. Летом, когда уезжали в отпуск, поставили его в поддон с водой, вернулись через две недели - выпустил много цветочных стрелок".
"Подкармливала спатифиллум гуматом аммония. Тоже был результат".
Ранее мы сообщали, чем еще можно подкормить спатифиллум.