2 шт. в воду – и спатифиллум стреляет белоснежными бутонами без продыху: цветет как угорелый круглый год

Спатифиллум пользуется популярностью среди цветоводов. Ведь он символизирует женское счастье и способен радовать белоснежными цветоносами почти круглый год. Но иногда цветок ленится или жухнет и не спешит выдавать новые бутоны. Как оживить его и простимулировать на неуемное цветение, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) объяснила агроном Елена Николаева.

Рецепт подкормки

В первую очередь нужно приготовить подкормку. Для этого потребуется:

сухие дрожжи – 1 грамм;

спирулина – 2 шт.;

йод – 1 капля;

вода – 1 литр.

Перечисленные компоненты нужно смешать и полить спатифиллум чуть по влажной почве, чтобы не обжечь корни йодом. Вносить такую подкормку достаточно 1 раз в месяц курсом 2 раза.

Эффективность подкормки

Как отметила эксперт, йод способствует запуску цветения. Дрожжи обогащают почву аминокислотами. Спирулина улучшает процесс фотосинтеза и препятствует пожелтению листьев.

Чем еще можно побаловать спатифиллум

Также спатифиллум с благодарностью отвечает на орошение раствором янтарной кислоты из расчета половина таблетки на 1 литр воды. Запустить цветение поможет и монокалий фосфат. Его нужно использовать из расчета 2 грамма на 1 литр воды.

Личный опыт цветоводов

Цветоводы на интернет-просторах делятся собственным опытом запуска цветения у спатифиллума:

"Очень хорошо запускают цветение народные подкормки. Можно использовать для этого чайную заварку, кофейную гущу, а также шкурку от бананов". "Спатифиллум очень любит обильный полив. Летом, когда уезжали в отпуск, поставили его в поддон с водой, вернулись через две недели - выпустил много цветочных стрелок". "Подкармливала спатифиллум гуматом аммония. Тоже был результат".

Ранее мы сообщали, чем еще можно подкормить спатифиллум.