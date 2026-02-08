Не Сочи и не Крым: этот российский курорт не уступает зарубежным, но о нем мало кто знает

Каждый турист знает, что Сочи и Крым считаются самыми популярными курортами России. В них едут миллионы отдыхающих ежегодно, но есть еще одно место, которое по красоте не уступает даже зарубежным курортам.

Речь идет о Приморском крае - удивительной территории на самом востоке России. Здесь встречаются тайга и океан, скалистые берега и песчаные бухты. Приморский край готов удивить тех, кто ищет нетронутую природу и настоящие приключения.

Климат

Приморский край радует теплым и солнечным летом. Пик жары приходится на июль, но благодаря близости моря жара переносится легко. Купальный сезон длится дольше, чем во многих других регионах России. Обычно он завершается во второй половине сентября. К июлю вода в море достаточно прогревается для комфортного купания.

Пляжи

Морское побережье Приморского края может поразить даже искушенного путешественника. Внешне пейзажи напоминают лучшие зарубежные курорты, отметила автор блога "Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ":

"Визуально картинка напоминала мне Турцию, Мальдивы или Таиланд: белый песок, бирюзово-голубая вода, а вокруг скалы и множество различной зелени".

К особенностям местных пляжей можно отнести:

разнообразие ландшафтов;

удивительные морские жители, которых видно с берега;

возможность уединенного отдыха даже в сезон.

Многие пляжи остаются дикими. Туристы приезжают с палатками, чтобы провести ночь под звездным небом и насладиться тишиной. Для любителей комфорта есть отели и глэмпинги с видом на море и оборудованными пляжами.

Море

Прозрачность воды поражает: дно видно на глубине нескольких метров. В солнечную погоду море переливается всеми оттенками бирюзы, будто вы не в России, а на тропических островах.

Кулинария

Приморский край - настоящий рай для любителей морепродуктов. Здесь можно попробовать свежих устриц, морских ежей и гребешков. Для большинства регионов России такие блюда считаются экзотикой, а в Приморье – это повседневная еда по доступной цене.

