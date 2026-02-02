1 ложка в горшок – и спатифиллум на 7-ом небе от счастья: белоснежные бутоны лезут без продыху даже зимой

Почти у каждого цветовода есть спатифиллум. Он символизирует женское счастье и способен радовать обильным цветением даже зимой. Но иногда цветок ленится или чахнет и напрочь отказывается выдавать белоснежные бутоны. Как исправить ситуацию и оживить даже жухлый спатифиллум, в своем Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала агроном Елена Николаева.

По словам эксперта, для буйного кущения и активного цветения спатифиллум нуждается в регулярных подкормках. Ведь они обеспечивают "женское счастье" питательными веществами, которые необходимы для закладки бутонов.

Первая подкормка

Сперва нужно прикопать в грунт 1 чайную ложку золы подсолнечника. Это удобрение пролонгированного действия, которое будет высвобождать микро- и макроэлементы при каждом поливе. В золе подсолнечника есть фосфор, калий и кальций, которые помогают запустить неуемное цветение.

Обеззараживаем грунт

Чтобы защитить спатифиллум от грибковых заболеваний и обеззаразить грунт, необходимо прикопать в почву 3 измельченные таблетки активированного угля. Он также нейтрализует высокую кислотность. Вместо активированного угля можно использовать древесный. В таком случае будет достаточно 1 чайной ложки.

Вторая подкормка

Для запуска цветения нужно залить 1 чайную ложку сухого чеснока 200 миллилитрами горячей воды. Настоять 2-3 часа. После настой необходимо процедить, довести его объем до 1 литра и полить спатифиллум.

Третья подкормка

Для оздоровления спатифиллума необходимо заварить 1 чайную ложку чечевицы 200 миллилитрами горячей воды. Затем все следует процедить и долить 800 миллилитров воды. Поливать спатифиллум таким настоем 1 раз в 3 недели.

Четвертая подкормка

Спатифиллум предпочитает чуть подкисленный грунт. Поэтому нужно растворить 1 чайную ложку лимонной кислоты в 1 литре воды. Полить цветок под корень. Такая подкормка подойдет только для нейтрального и щелочного грунта. Если у вас уже кислая почва, то вносить удобрение не стоит.

Что любит спатифиллум

Спатифиллум предпочитает активный полив, чтобы грунт был постоянно увлажненным, но без застоя воды. Кроме того, "женское счастье" с благодарностью отвечает на опрыскивание с янтарной кислотой из расчета половина таблетки на 1 литр воды. Особенно в отопительный сезон, когда воздух сухой.

