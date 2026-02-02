Как живут пенсионеры в Германии: еле сводят концы с концами - откровенный рассказ эмигранта

Жизнь в Европе часто кажется мечтой. Но так ли сладко живется там нашим соотечественникам? Эмигрант из Тюмени, переехавший в Германию в 90-х, поделился своим опытом.

В беседе с тревел-блогером по имени Елена он рассказал о неожиданных сторонах немецкой жизни и о том, куда уходит вся его пенсия. Мужчина живет в городе Билефельд и находится на полном социальном обеспечении.

"Ни за что практически не плачу: ни за жилье, ни за коммунальные услуги, ни за медицину", - отметил Ефим Марголин в интервью "Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ".

Скромный бюджет

Эмигранты должны оформить российскую пенсию за стаж, накопленный в России. При этом сумма пенсии вычитается из полагающегося соцпособия. В семье, где оба супруга получают пособие, на жизнь остается около 700 евро.

Если учитывать расходы на аренду жилья, ситуация становится еще сложнее. За небольшую квартирку приходится платить примерно 160 евро в месяц только за коммунальные услуги.

Что входит в "коммуналку" в Германии

В стоимость включены отопление, вывоз мусора и даже поставка некабельного телевидения.

"Но, как я уже говорил, в своем статусе я ни за что не плачу", - добавил пенсионер.

Отдельные платежи приходят за электричество и воду. Также дополнительно оплачивается интернет и домашний телефон — эта услуга обходится в 30 евро в месяц. В среднем уходит примерно 80 евро ежемесячно, а по итогам года делается перерасчет.

Сколько стоят продукты

Цены на продукты в Германии немного выше среднеевропейских, поскольку уровень жизни считается высоким. Например, буханка хлеба стоит около 2 евро, литр молока - от 1 евро, а 100 г черного чая - 2 евро.

"С женой хватает на жизнь, а это самое главное", - добавил пенсионер.

