Можно ли стирать полотенца вместе с другими вещами - в давнем споре поставлена точка

У современных хозяек полно дел и увлечений, помимо стирки, уборки, готовки и мытья посуды. И многие хотят сэкономить драгоценное время, загружая в машинку все сразу — и полотенца, и одежду. Но эксперты по домоводству сходятся во мнении: стоит стирать полотенца отдельно от одежды. Из соображений гигиены и бережного ухода за вещами.

Почему лучше не стирать полотенца с другой одеждой

1. На банных полотенцах остаются микрочастицы кожи, остатки моющих средств. Все это идеальная среда для размножения бактерий. Чтобы их уничтожить, полотенца нужно стирать при высоких температурах — от 60°C. А большинство видов одежды стираются при 30-40°C. В итоге, выбирая низкую температуру для одежды, вы рискуете не только не избавиться от бактерий с полотенец, но и «переселить» их на другие вещи.

2. Полотенца, особенно махровые, имеют плотную и абразивную текстуру. Во время стирки они трутся о более мягкие и тонкие ткани, что ускоряет износ одежды. Кроме того, полотенца оставляют мелкие ворсинки на темной одежде, которые трудно очистить.

Как правильно стирать полотенца

Чтобы домашний текстиль был чистым и долго служил, сортируйте его перед стиркой:

белые полотенца — отдельно от цветных

кухонные — отдельно от банных.

Выбирайте правильную температуру: для белых и светлых хлопковых полотенец используйте температуру 60-90°C. Для цветных и темных — 60°C, чтобы не линяли.

Откажитесь от кондиционера при стирке полотенец. Для поддержания мягкости используйте специальные средства для махровых ихделий или народные рецепты: добавляйте 80-100 мл столового уксуса в отсек для ополаскивателя. Он смягчит воду и ткань.

Чтобы полотенца оставались мягкими и пушистыми, выбирайте среднюю скорость отжима.

Загружайте машинку не более, чем на 2/3, чтобы тяжёлым мокрым полотенцам было достаточно места для качественного полоскания.