Городовой / Полезное / Самый тихий курорт России: 3 причины посетить город у подножия гор – место силы
Остров просветления: там находится главная святыня России – как добраться и что посмотреть за один день Полезное
Старый профлист – ценнее золотого слитка: делаем вечные мобильные грядки – ноу-хау огородницы со стажем Полезное
2 шт. в воду – и орхидея возомнила себя императрицей: стреляет яркими бутонами без остановки – мощно цветет круглый год Полезное
Что делать каждый день, чтобы зубы не подводили - и вы улыбались чаще Полезное
«Пельмени по-царски»: это блюдо превратит ваш ужин в произведение искусства – рецепт Полезное
Самый тихий курорт России: 3 причины посетить город у подножия гор – место силы

Опубликовано: 19 марта 2026 04:10
 Проверено редакцией
Достопримечательности Железноводска

Когда туристы думают о курортах Кавказских Минеральных Вод, первым делом вспоминаются Кисловодск, Пятигорск или Ессентуки. Однако есть еще один город в этом списке - Железноводск.

Он меньше и скромнее своих знаменитых соседей, но у него есть свои преимущества. Главная достопримечательность Железноводска - невероятная природа.

Компактные размеры города избавляют от необходимости куда‑то спешить. Здесь будет комфортно тем, кто устал от шума и долгих дорог. До парка, минеральных источников и кафе - рукой подать.

Основные достопримечательности

Главное место для прогулок - гора Железная. Подняться на нее может любой человек, даже без подготовки. Это простой маршрут с красивыми видами. Гора имеет форму потухшего вулкана, что придает прогулкам особую атмосферу.

Курортный парк

Он находится в самом центре города. Там каждый найдет занятие по душе: можно гулять по дорожкам, смотреть на фонтаны или просто сидеть на скамейке и дышать свежим воздухом.

В парке удобно гулять с детьми. Дорожки широкие, машин нет, поэтому можно не переживать за безопасность. Молодежи там тоже нравится, поскольку получаются хорошие фото для соцсетей.

Специфический вкус здоровья

Минеральная вода Железноводска - особая тема. Ее вкус нельзя назвать приятным из-за высокого содержания сероводорода. Однако местные источники помогают справиться с проблемами пищеварения, укрепить иммунитет и подарить организму второе дыхание.

В чем особенность Железноводска

Железноводск не так знаменит, как другие курорты, поскольку здесь нет больших развлекательных центров, огромных магазинов и дорогих гостиниц известных сетей.

Но это не минус, а плюс. В городе тихо и спокойно. Здесь мало туристов, нет шума и суеты. Можно просто отдыхать, гулять и наслаждаться природой. В этом и есть главное преимущество Железноводска, сообщает путешественник Алексей Куклев.

"Если захочется активностей и движения – берешь тачку и едешь в горы. Захотел посетить отличные рестораны – за 20 минут на такси доехал до Пятигорска. Тут все рядом!" - отметил турист.

Ранее "Городовой" рассказал про российский курорт, который дешевле Сочи и красивее Швейцарии.

Автор:
Евгения Сухова
