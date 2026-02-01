Два стакана в воду — и кипятим: закаменелый нагар со сковороды сползает без усилий

У большинства хозяек есть целая батарея чистящих и моющих средств на любой случай. Но заменить их можно и эффективными народными средства. Даже самый закаменелый, застарелый нагар со сковороды и кастрюли можно оттереть без магазинной химии. Эксперт по чистоте, блогер Марина Жукова делится способом очистки «Два стакана», который это доказывает.
Что понадобится:
- 1 стакан картофельного крахмала.
- 1 стакан натертого на крупной терке хозяйственного мыла.
- 5 литров воды.
- Кастрюля, в которую свободно помещается грязная сковорода.
В пустую кастрюлю насыпьте крахмал и добавьте натертое мыло. Опустите сковороду в кастрюлю. Залейте холодной водой и поставьте кастрюлю на плиту. Доведите до кипения, а после закипания убавьте огонь до минимума и оставьте сковороду «варить» 40-50 минут. Через 40 минут можно заметить, что основной нагар отслоился и осел на дно.
Затем достаньте сковороду (щипцами или прихватками) и пройдитесь по внутренней поверхности металлической губкой или щеткой. Толстый слой нагара будет счищаться легко, грязь сходит пластами.
После этого останется только помыть сковороду под проточной водой с обычным моющим средством, чтобы смыть остатки раствора и загрязнений изнутри и снаружи.
Автор лайфхака уверяет, что сразу же опробовала обновленную сковороду, пожарив на ней яичницу. Сковорода отлично справилась со своей «работой»: яичница не пригорела, легко отстала от дна, а значит старой посудой снова стало возможно пользоваться.