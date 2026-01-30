Городовой / Полезное / Хозяйственному мылу нашли применение в клининге: где его использовать в быту
Хозяйственному мылу нашли применение в клининге: где его использовать в быту

Опубликовано: 30 января 2026 22:15
 Проверено редакцией
хозяйственное мыло
Хозяйственному мылу нашли применение в клининге: где его использовать в быту
Фото: Городовой.ру

Несмотря на обилие современных средств, многие по-прежнему держат на полке кусок хозяйственного мыла. Чаще всего его натирают и используют для стирки. Но, как оказалось, это далеко не вся его польза.

Мнение профессионала

Технолог клининговой компании Элик Исмаилов рассказал о других способах применения этого простого продукта в домашнем хозяйстве. Оказывается, оно может быть полезно даже на кухне.

«Хозяйственное мыло можно натереть на терке и стирать этим порошком. Брать маленькими порциями. Если нет моющих средств, то можно и посуду мыть. Только после этого нужно все хорошо промыть», — пояснил специалист.

Что мыло не сможет сделать

Эксперт также отметил, что у средства есть свои ограничения. Например, против грибка на стенах оно бессильно.

«Грибок на стенах мыло удалить не сможет, там нужны специализированные средства», — добавил Элик Исмаилов.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
