Остров просветления: там находится главная святыня России – как добраться и что посмотреть за один день

Достопримечательности острова Валаам

Валаам часто называют местом силы, и это не случайно. Суровые скалы, вековые сосны и прозрачная вода Ладоги создают неповторимый пейзаж, который запоминается на всю жизнь.

Сюда приезжают не только верующие, но и путешественники, которые хотят отдохнуть от городской суеты. Здесь можно увидеть уникальную природу и прикоснуться к многовековой истории.

Где находится Валаам

Это самый крупный остров Валаамского архипелага. Он расположен в северной части Ладожского озера. Территориально это место относится к Сортавальскому району Республики Карелия. Добраться сюда можно только по воде.

Главные достопримечательности острова

Спасо-Преображенский монастырь - сердце Валаама. Монастырь расположен на горе Фавор, а его пятиглавый собор из красного кирпича с голубыми куполами видно издалека.

Внутри находятся старинные иконы и мощи основателей обители – преподобных Сергия и Германа. Говорят, что некоторые фрески в храме мог написать молодой Илья Репин.

Никольский скит встречает гостей еще на подходе к острову. Его купола видно из Монастырской бухты. К храму ведет гранитная лестница из 60 ступеней, подъем по которой многие считают особенным.

Воскресенский скит часто становится первым, что видят туристы с теплохода. В нижней части хранятся символы, связанные с погребением Христа. Верхний этаж удивляет ярким убранством и необычным иконостасом из фарфора. Рядом есть столовая, где можно перекусить.

Что еще посмотреть и попробовать

На острове сохранились старинные постройки, например, Каретно-конюшенный дом XVIII века и бывший Смоляной завод. Можно прогуляться по Пихтовой аллее, которая начинается у Верхнего сада, или испытать себя на тропе Водоноса - это довольно трудный путь даже без груза.

Обязательно загляните на местную ферму. Там делают очень вкусные сыры и молочные продукты. Недалеко от Коневского скита находится форелевое хозяйство. Туристы часто покупают здесь копченую рыбу или остаются на обед, чтобы попробовать знаменитую уху с икрой «Лохикейто».

Как спланировать поездку

Если вы приехали на один день без ночевки, вполне реально успеть посмотреть самое основное, поскольку остров небольшой. Классический маршрут включает Центральную усадьбу, Никольский и Воскресенский скиты.

Для тех, у кого времени больше, лучше задержаться на 4 дня. Тогда получится не спеша обойти пешком всю «материковую» часть и увидеть природу вдали от основных троп. Также можно взять лодку или катер, чтобы исследовать другие острова архипелага.

