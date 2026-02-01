Как освободить память на телефоне, не удаляя фото и приложения — 4 быстрых способа

Если телефон пишет, что память почти заполнена, не спешите удалять фотографии или приложения. Есть несколько простых способов освободить много места, ничего не удаляя, пишет источник.

Почистить кэш

Каждое приложение в процессе использования накапливает временные файлы — «кэш». От них стоит избавляться. Их можно смело убрать, и приложение будет работать как прежде.

Зайдите в Настройки → Приложения. Выберите любое приложение (например, «Фотогалерея»). Нажмите кнопку «Очистить кэш». Ваши фото и другие нужные данные не удалятся, а место освободится.

Закрыть лишние приложения

В телефоне могут работать одновременно несколько приложений, которыми вы в данный момент не пользуетесь. Их закрытие поможет освободить оперативную память и ускорить работу устройства.

Нажмите внизу экрана кнопку в виде треугольника или квадратика (на разных устройствах они отличаются). Вы увидите все открытые окна. Проведите пальцем вверх или в сторону по каждому, чтобы закрыть.

Очистить «Корзину»

На телефоне, как и на компьютере, тоже есть Корзина. Удаленные файлы могут лежать там до 30 дней и занимать место.

Откройте приложение «Файлы» или «Проводник». Найдите папку «Корзина» (Trash). Откройте и нажмите «Очистить корзину». Предварительно еще раз просмотрите — нет ли в ней нужных вам фото или видео. После очистки корзины восстановить их будет невозможно.

Проверить загруженные файлы

В памяти часто находятся скачанные из интернета файлы, которые уже не нужны.

Чтобы их удалить, зайдите в приложение «Файлы» или «Проводник». Найдите папку «Загрузки» (Download). Посмотрите, что там есть. Старые документы, загруженные картинки или ненужные файлы можно удалить.

После этих действий перезагрузите телефон (выключите и включите). Это поможет системе обновить информацию об освободившемся месте. Таких простых шагов обычно хватает, чтобы телефон начал работать быстрее, без ущерба для памятных фото и нужных приложений.