Как освободить память на телефоне, не удаляя фото и приложения — 4 быстрых способа

Опубликовано: 1 февраля 2026 09:07
 Проверено редакцией
Legion-Media

Если телефон пишет, что память почти заполнена, не спешите удалять фотографии или приложения. Есть несколько простых способов освободить много места, ничего не удаляя, пишет источник.

Почистить кэш

Каждое приложение в процессе использования накапливает временные файлы — «кэш». От них стоит избавляться. Их можно смело убрать, и приложение будет работать как прежде.

Зайдите в Настройки → Приложения. Выберите любое приложение (например, «Фотогалерея»). Нажмите кнопку «Очистить кэш». Ваши фото и другие нужные данные не удалятся, а место освободится.

Закрыть лишние приложения

В телефоне могут работать одновременно несколько приложений, которыми вы в данный момент не пользуетесь. Их закрытие поможет освободить оперативную память и ускорить работу устройства.

Нажмите внизу экрана кнопку в виде треугольника или квадратика (на разных устройствах они отличаются). Вы увидите все открытые окна. Проведите пальцем вверх или в сторону по каждому, чтобы закрыть.

Очистить «Корзину»

На телефоне, как и на компьютере, тоже есть Корзина. Удаленные файлы могут лежать там до 30 дней и занимать место.

Откройте приложение «Файлы» или «Проводник». Найдите папку «Корзина» (Trash). Откройте и нажмите «Очистить корзину». Предварительно еще раз просмотрите — нет ли в ней нужных вам фото или видео. После очистки корзины восстановить их будет невозможно.

Проверить загруженные файлы

В памяти часто находятся скачанные из интернета файлы, которые уже не нужны.

Чтобы их удалить, зайдите в приложение «Файлы» или «Проводник». Найдите папку «Загрузки» (Download). Посмотрите, что там есть. Старые документы, загруженные картинки или ненужные файлы можно удалить.

После этих действий перезагрузите телефон (выключите и включите). Это поможет системе обновить информацию об освободившемся месте. Таких простых шагов обычно хватает, чтобы телефон начал работать быстрее, без ущерба для памятных фото и нужных приложений.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
