Как выбрать качественные семена в 2026 году: 3 важные надписи на пачке - взойдут все до единого

Успех дачного сезона во многом зависит от качества посадочного материала. Чтобы не разочароваться, к выбору семян нужно подходить максимально ответственно. Эксперт канала «Дача – маленькая жизнь» поделился секретами, которые помогут приобрести только качественный семенной материал.

Звук в пакетике.

Возьмите пакетик с семенами и слегка встряхните его. Если вы не слышите характерного шуршания, то это тревожный знак. Отсутствие звука может указывать на то, что семена хранились неправильно, отсырели, слежались или даже покрылись плесенью. Такой материал, скорее всего, не даст всходов, поэтому лучше от него отказаться.

Изучите данные о производителе.

На упаковке качественных семян всегда должны быть указаны название компании-производителя, ее адрес и контактные данные. Отсутствие этой информации – серьезный повод усомниться в подлинности товара. Скорее всего, перед вами подделка, которая не гарантирует заявленного качества.

Проверьте сорт по Государственному реестру.

Прежде чем купить семена, обязательно сверьте название культуры и сорта с Государственным реестром селекционных достижений. Если вы видите красивое, но незнакомое название, которого нет в официальной базе, воздержитесь от покупки. Это верный признак некачественной или непроверенной продукции.

Оцените оформление упаковки.

Обратите внимание на то, как указаны дата и номер партии. Они должны быть четко отпечатаны штампом, а не напечатаны типографским шрифтом. Нечеткое или неправильное нанесение даты может говорить о том, что семена были упакованы давно и, возможно, уже потеряли свою всхожесть. Поэтому при выборе лучше внимательно проверять эти данные.

