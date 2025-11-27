Не туристами, а насовсем: европейцы выбирают Россию для новой жизни

В 2024 году в России открыт упрощённый порядок для тех, кто придерживается традиционных представлений о жизни и желает обменять страну проживания. Уже сейчас примерно 150 заявлений поступает ежемесячно, что свидетельствует о растущем интересе к переезду.
Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По данным ведомства по вопросам внутренних дел, к концу октября следующего года жители разных государств Европы направили 2275 обращений.
Особенный интерес к переселению проявляют люди, проживающие в Германии, Латвии, Франции, Италии, Англии, Литве и Эстонии.
Решаясь на переезд, большинство будущих переселенцев отмечает такие доводы, как стабильное общество, бесплатные медицинские и образовательные услуги, возможность свободно выражать свою точку зрения.
К этим причинам добавляются и экономические обстоятельства. Некоторые государства Европы, например, Германия, уже второй год подряд сталкиваются со снижением деловой активности, а практически все крупные города стоят на пороге финансового краха.
Кроме того, безработица увеличивается, а выплаты социальной поддержки сокращаются, что побуждает все больше людей задумываться о перемене места жительства.
В числе обращений за переселением нередко и заявления от тех, кому в странах Балтии угрожает принудительное возвращение. По словам федерального омбудсмена Татьяны Москальковой, поступающих писем от жителей, в частности, Латвии с такими просьбами, стало больше.