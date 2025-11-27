Не туристами, а насовсем: европейцы выбирают Россию для новой жизни

Новости по теме

Петр I оставил россии «секретное оружие»: тайное строение в Петербурге, которое напугало Европу

Перейти

Секрет световой революции: где Россия обошла Европу задолго до iPhone? Вы не поверите

Перейти

До этого никто не осмеливался: как Сергей Дягилев показал Европе настоящую Россию (и взорвал им мозг!)

Перейти

В Европе, что для нас курятина: почему в России козлятина в кулинарии не прижилась

Перейти

«Маленькая Европа» в России: история одной поездки, которая заставила прослезиться от цен

Перейти