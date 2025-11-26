«Это делает вид более дорогим»: как сделать новогодний стол роскошным за копейки

Праздничный стол — визитная карточка Нового года, но высокая стоимость деликатесов зачастую ставит в тупик.
Доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина с порталом «Городовой» поделилась секретами, как сделать новогоднее застолье по-настоящему роскошным, не разорившись при этом. Главное — внимание к деталям и правильный подход к выбору продуктов.
Как сервировать стол, чтобы удивить гостей (и сэкономить)?
«Очень важны всегда подача и сортировка», — подчеркивает диетолог.
Именно красивая сервировка способна преобразить даже самые скромные блюда.
«Подавайте все рыбные закуски красиво, и это делает вид стола более дорогим за счет ломтиков хлеба, которые специально подсушены, зелени, используйте мягкие сливочные сыры, зелень, лимон», — советует Мухина.
Ключ к яркому вкусу без дорогих ингредиентов — это сочетание контрастов.
«Добавляйте кисло-сладкие нотки с помощью соусов 1000 островов, цитрусовых, уксуса, каперсов, огурчиков».
А для «контраста вкусов» рекомендуется комбинировать блюда «с морковью по-корейски, редисом, зеленью».
«Используйте маринады: лимонный сок, оливковое масло, горчицу — чтобы усилить вкус без добавления икры», — добавляет эксперт.
«Не слишком тяжелое, но насыщенное»: как достичь баланса в новогоднем меню?
Для экономии средств эксперт рекомендует обратить внимание на крупную фасовку промаринованных или слабосоленых рыбных продуктов: «часто это выгоднее, чем малые упаковки».
Также стоит искать «акции на рыбные консервы и паштеты в банках; они сохраняют свежесть и вкусовые качества».
Важно помнить о балансе.
«Рыбный стол требует баланса между белками и жирностью — чтобы праздничное меню было интересным, необычным, насыщенным, но не слишком тяжелым», — подчеркивает Мухина.
«И всегда помните о аллергии на рыбу и морепродукты».
Таким образом, следуя советам диетолога, можно создать впечатляющее новогоднее застолье, которое порадует и вкус, и кошелек.