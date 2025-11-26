Городовой / Общество / «Это делает вид более дорогим»: как сделать новогодний стол роскошным за копейки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Зябко, но законно: почему в СПб «тепло» — это 18°, и как добиться перерасчёта в 2025–2026 Город
«Моя мать любила хорошо покушать…»: история петербургского слова «гастроном», которое уходит в прошлое Общество
«Дружба» не сложилась: «золотые» скамейки за 52 млн в купчинском парке уже трещат по швам Город
Чуда не будет: в 2026-м ключевая ставка так и останется двузначной Город
«Посмеяться над собой»: Матвиенко удивила спокойной реакцией на интернет-шутку про петербургские «сосули» Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«Это делает вид более дорогим»: как сделать новогодний стол роскошным за копейки

Опубликовано: 26 ноября 2025 17:30
новогоднее застолье
«Это делает вид более дорогим»: как сделать новогодний стол роскошным за копейки
globallookpress/Victor Lisitsin

Бюджетные хиты для праздничного стола.

Праздничный стол — визитная карточка Нового года, но высокая стоимость деликатесов зачастую ставит в тупик.

Доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина с порталом «Городовой» поделилась секретами, как сделать новогоднее застолье по-настоящему роскошным, не разорившись при этом. Главное — внимание к деталям и правильный подход к выбору продуктов.

Как сервировать стол, чтобы удивить гостей (и сэкономить)?

«Очень важны всегда подача и сортировка», — подчеркивает диетолог.

Именно красивая сервировка способна преобразить даже самые скромные блюда.

«Подавайте все рыбные закуски красиво, и это делает вид стола более дорогим за счет ломтиков хлеба, которые специально подсушены, зелени, используйте мягкие сливочные сыры, зелень, лимон», — советует Мухина.

Ключ к яркому вкусу без дорогих ингредиентов — это сочетание контрастов.

«Добавляйте кисло-сладкие нотки с помощью соусов 1000 островов, цитрусовых, уксуса, каперсов, огурчиков».

А для «контраста вкусов» рекомендуется комбинировать блюда «с морковью по-корейски, редисом, зеленью».

«Используйте маринады: лимонный сок, оливковое масло, горчицу — чтобы усилить вкус без добавления икры», — добавляет эксперт.

«Не слишком тяжелое, но насыщенное»: как достичь баланса в новогоднем меню?

Для экономии средств эксперт рекомендует обратить внимание на крупную фасовку промаринованных или слабосоленых рыбных продуктов: «часто это выгоднее, чем малые упаковки».

Также стоит искать «акции на рыбные консервы и паштеты в банках; они сохраняют свежесть и вкусовые качества».

Важно помнить о балансе.

«Рыбный стол требует баланса между белками и жирностью — чтобы праздничное меню было интересным, необычным, насыщенным, но не слишком тяжелым», — подчеркивает Мухина.

«И всегда помните о аллергии на рыбу и морепродукты».

Таким образом, следуя советам диетолога, можно создать впечатляющее новогоднее застолье, которое порадует и вкус, и кошелек.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью