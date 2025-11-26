«Это делает вид более дорогим»: как сделать новогодний стол роскошным за копейки

Новости по теме

«Рыба-патриарх»: легендарные уловы петербургских рыбаков — какую рыбу выуживали из Невы

Дай человеку рыбу — и он будет сыт один день. Научи человека готовить дешевую рыбу — и он будет сыт всю жизнь: вот как это делает шеф-повар

Эту рыбу с «ругательным» названием обожали в Ленинграде и области: куда она исчезла со столов

Не хотите больше тратить на елку для Нового года кучу денег? Петербуржцам дали действенный совет для экономии

Здоровый Новый год петербуржцев: как правильно сочетать блюда на праздничном столе

